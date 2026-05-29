Golpe a la actividad económica: Producción industrial se contrae 4,7% en abril arrastrada por el cobre

El Índice de Producción Industrial (IPI) registró una caída interanual de 4,7 % en abril de 2026, afectado principalmente por el desempeño negativo de dos de los tres sectores que componen el indicador, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La principal incidencia provino del Índice de Producción Minera (IPMin), que anotó una disminución de 9,0 % en doce meses, debido a la menor actividad de la minería metálica.

Dentro de ese segmento, la minería metálica cayó 12,6 %, restando 10,909 puntos porcentuales (pp.) a la variación del índice, producto de una menor extracción y procesamiento de cobre.

Por su parte, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó una baja de 2,5% respecto de abril de 2025.

El retroceso estuvo explicado principalmente por la disminución interanual de 7,7% en la elaboración de productos alimenticios, actividad que incidió negativamente en 2,691 pp. sobre la variación del índice general.

En contraste, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) mostró un crecimiento de 0,9% en comparación con igual mes del año pasado.

El avance del sector fue impulsado por el aumento de 2,3% en la actividad eléctrica, que incidió en 1,696 pp. sobre la variación del índice, debido a una mayor generación de energía, especialmente desde centrales solares.

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