Trabajadores de Codelco en alerta: Deberían devolver bonos por US$14,3 millones

El anuncio de que más de seis mil funcionarios de Codelco deberían restituir bonos por 14,3 millones de dólares tiene en estado de alerta a los trabajadores.

La razón de ello es la sobreestimación de la producción de cobre en 2025 en casi 27 mil toneladas, lo que fue descubierto por una auditoría externa.

Por esta razón, hasta el momento un ejecutivo fue despedido y otros siete resultaron amonestados.

La devolución de los bonos por cumplimiento de metas afectaría en un promedio de dos millones de pesos a trabajadores de los yacimientos Chuquicamata y Ministro Hales, y también de la Casa Matriz.

Los incentivos fueron calculados en base a información incorrecta, por lo que parte de ellos deberían ser devueltos según la empresa que desde el martes 26 de mayo tendrá nuevo presidente de su directorio, Bernardo Fontaine en lugar de Máximo Pacheco.

Según reportó Radio ADN, Alberto Muñoz, dirigente del Sindicato N°1 de Chuquicamata y representante de la Federación de Trabajadores del Cobre, cuestionó la decisión y advirtió que el clima interno es de creciente tensión.

"El trabajador no tiene culpa de esto, de lo que hacen los altos ejecutivos. Si hay errores, no son nuestros. No hemos tenido ninguna conversación con la administración y estamos en alerta. Si tenemos que llegar a la movilización, la vamos a hacer, porque no vamos a aceptar lo que se adelanta", afirmó el dirigente.

La corrección entregada por la auditoría rebajó la producción del año pasado de Codelco en un 2%, un 2%, pasando de más de 1,33 millones de toneladas a algo más de 1,30 millones.

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