Tasa de ocupación informal a nivel nacional se ubicó en 26,4% en el trimestre julio – septiembre

El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer que la tasa de ocupación informal a nivel nacional durante el trimestre julio – septiembre de 2026 se ubicó en 26,4%, con un alza de 0,2 puntos porcentuales (pp.) en doce meses.

De acuerdo con la información registrada en el último Boletín de Informalidad Laboral, las personas ocupadas informales, en tanto, llegaron a 2.451.443 en el período, lo que representó una reducción de 0,3% en doce meses.

Según el INE, la variación negativa de la población ocupada informal, según sexo, fue influida exclusivamente por los hombres (-0,8%), ya que las mujeres presentaron un incremento de 0,3%. Según grupos de edad, incidieron principalmente, los tramos 15-24 años (-13,1%) y 25-34 años (-1,7%).

Por sector económico, la variación estuvo influida, principalmente, por comercio (-6,0%) y otras actividades de servicios (-10,8%).

En cuanto al grupo ocupacional, los principales descenso en doce meses de la población ocupada informal (-0,3%) provinieron de trabajadores de los servicios y comercios (-3,0%) y agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros (-15,6%).

Por categoría ocupacional, las que más influyeron en la disminución de la población ocupada informal fueron personas trabajadoras por cuenta propia (-1,9%), personas asalariadas privadas (-0,6%) y empleadoras (-4,1%).

Por otro lado, se expandieron las categorías de personal de servicio doméstico (11,3%), familiares no remunerados del hogar (13,8%) y asalariados públicos (2,8%).

Las personas trabajadoras por cuenta propia y las asalariadas privadas representaron 85,6% del total de la población ocupada informal, registrando tasas de ocupación informal de 62,1% y 15,9%, respectivamente.

Las personas trabajadoras por cuenta propia informales se redujeron 1,9%, incididas tanto por mujeres (-3,3%) como por hombres (-0,8%); siendo comercio (-9,5%) y otras actividades de servicio (-10,7%) las actividades más influyentes en su variación.

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