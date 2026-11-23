El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, planteó que la política monetaria podría ser más expansiva para impulsar la reactivación económica y descartó que Chile esté en recesión. Además, llamó a realizar esfuerzos para fortalecer el crecimiento y reducir el desempleo.

Consultado, en entrevista con radio Infinita, por la posibilidad de que la política monetaria contribuya con mayor fuerza a la reactivación económica, la autoridad respondió que "si hay espacio para hacerlo, sí, sin duda".

"Yo siento que sí", afirmó y cuando le preguntaron directamente sobre si la política monetaria podría ser más expansiva, afirmó: "Podría ser un poquito más expansiva".

El secretario de Estado añadió que “nosotros estamos trabajando porque Chile vuelva a crecer. Efectivamente tenemos muy afectados los índices por un problema de producción de la minería, el resto de los sectores viene creciendo, pero necesitamos que crezcan con más fuerza de lo que han venido haciéndolo, y en eso estamos trabajando día a día. Incluso en la gira que tuvimos, el objetivo es traer crecimiento a Chile."

Respescto de si el país está en recesión, respondió que “yo pienso que no estamos en recesión. Estamos trabajando por echar a andar un país que no creció por casi doce años. Y todos los esfuerzos que hagamos, todo el país, con la cruzada por el crecimiento, la verdad que lo agradecer ese casi millón de personas que buscan trabajo y no lo encuentran."

“Queremos hacer todos los esfuerzos para reactivar la economía. Que tengamos más de un millón de personas buscando empleo y sin encontrarlo, he llamado a todos los actores a hacer un esfuerzo”, finalizó.

PURANOTICIA