En Shanghái concluyó la undécima edición de ChileWeek China 2026, encuentro organizado por ProChile que reunió a representantes del sector público y privado.

Esta versión estuvo marcada por la participación del Presidente José Antonio Kast, junto a autoridades y representantes empresariales, reafirmando la importancia estratégica de China para Chile y el trabajo público-privado en la promoción internacional de la oferta nacional.

Uno de los principales hitos fue la incorporación, por primera vez, de una delegación de 11 empresas chilenas de tecnología e inteligencia artificial, que participaron en encuentros empresariales, visitas técnicas y actividades de vinculación con el ecosistema de innovación chino. Su presencia permitió ampliar el alcance de ChileWeek hacia nuevos sectores, complementando la participación de industrias exportadoras tradicionales.

La jornada de cierre en Shanghái contempló un seminario de innovación, que incluyó sesiones de pitch de las empresas tecnológicas chilenas; una mesa redonda sobre agroalimentos; un seminario de inversión liderado por InvestChile; una clase magistral de pisco; y una transmisión de ventas en vivo a través de la plataforma JD.com, dedicada a la promoción de cerezas chilena

Asimismo, en conjunto con la Fundación Chilena del Pacífico, la delegación realizó visitas técnicas a dos compañías especializadas en computación cuántica óptica y operación de satélites de órbita baja.

“Durante cinco días desarrollamos más de 30 actividades en Beijing, Shenzhen y Shanghái, con la participación de empresas, gremios y autoridades de ambos países. La presencia del Presidente de la República también fue una señal importante del compromiso de Chile con el fortalecimiento de nuestra relación comercial con China y la diversificación de nuestras exportaciones”, destacó Natalia Arcos, directora internacional de ProChile.

Chile es uno de los principales proveedores de China en el sector agroalimentario: durante 2025 los envíos alcanzaron los US$ 4.800 millones, lo que representa un alza de 4,8% respecto a 2024.

Actualmente, el país lidera el suministro de fruta fresca en este mercado y figura entre los mayores exportadores de salmón, avellanas, vinos y productos agroindustriales como pasas y ciruelas deshidratadas.

PURANOTICIA