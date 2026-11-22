Con una proyección de negocios superior a US$25 millones y más de 330 reuniones comerciales, Enexpro Tech 2026 cerró una nueva edición, consolidándose como una plataforma para impulsar la internacionalización de la oferta tecnológica nacional y posicionar a Chile como un proveedor global de soluciones innovadoras.

El encuentro, organizado por ProChile, reunió a más de 100 empresas nacionales con 23 compradores y 13 inversionistas internacionales, provenientes de Estados Unidos, España, México, Colombia, Brasil, Perú, Japón y otros mercados prioritarios, de sectores como fintech, inteligencia artificial, software empresarial, ciberseguridad, healthtech, edtech, tecnologías para minería y sostenibilidad.

La realización de Enexpro Tech en el marco de Chile Tech Week 2026, permitió potenciar la vinculación del ecosistema tecnológico nacional con actores internacionales, incluidos fondos de inversión, corporaciones y aceleradoras. El programa contempló ruedas de negocios, sesiones de pitch, paneles y actividades de networking.

La actividad se desarrolló en un contexto de crecimiento de las exportaciones chilenas de servicios, que en 2025 alcanzaron un récord de US$3.132 millones. Este dinamismo refleja las oportunidades que ofrece el sector para avanzar hacia una canasta exportadora más diversificada y con mayor presencia de conocimiento y tecnología.

“Los resultados de Enexpro Tech 2026 demuestran el potencial de la industria tecnológica chilena para competir en los mercados internacionales. La proyección de negocios alcanzada refleja el interés por nuestra oferta y confirma que Chile cuenta con capacidades para desarrollar soluciones innovadoras y competitivas a nivel global”, destacó Paulina Valderrama, directora general (s) de ProChile.

Asimismo, agregó que “la presencia de compradores e inversionistas internacionales en nuestro país es una señal de confianza en el talento y las capacidades de nuestras empresas. Desde ProChile seguiremos trabajando para transformar ese interés en nuevas exportaciones, atraer oportunidades de inversión y avanzar en la diversificación de nuestra matriz exportadora”.

Enexpro Tech forma parte de los esfuerzos de ProChile para fortalecer la internacionalización de los servicios tecnológicos, un sector estratégico para diversificar las exportaciones nacionales.

PURANOTICIA