Tasa de desocupación de la población extranjera en Chile fue de 6,7% en el trimestre enero – marzo de 2026

De acuerdo con los últimos datos revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), la tasa de desocupación extranjera en Chile se situó en 6,7% durante el trimestre enero-marzo de 2026. Esta cifra representa un ligero avance de 0,1 puntos porcentuales (pp.) al compararse con el mismo periodo del año anterior.

Este incremento interanual en la desocupación se explica fundamentalmente por una contracción del 1,7% en la fuerza de trabajo. Dicha caída fue marginalmente inferior a la merma que registró la población ocupada, la cual también retrocedió un 1,7%. En paralelo, el segmento de personas desocupadas experimentó una baja del 0,9%.

Al analizar el panorama a doce meses, los indicadores de participación y ocupación se ubicaron en un 79,6% y un 74,3%, respectivamente. Lo anterior se traduce en descensos de 1,9 pp. para el primer caso y de 1,8 pp. para el segundo. Como contraparte, el grupo de personas que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo anotó un importante salto del 11,0%.

Desde la perspectiva de los sectores económicos, la disminución de los ocupados estuvo fuertemente marcada por las caídas en hogares como empleadores (-16,4%), seguido por transporte (-10,1%) y el rubro de alojamiento y servicio de comidas (-8,0%). Si se desglosa por categoría ocupacional, la mayor reducción golpeó a las personas asalariadas privadas, con una baja del 2,3%.

Tomando como referencia la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) versión 2011, el retroceso a doce meses de la población ocupada (-1,7%) estuvo impulsado por quienes poseen educación superior (-9,8%) y aquellos con educación terciaria de ciclo corto (-0,9%). Por el contrario, las alzas más significativas en materia de empleabilidad se dieron entre quienes cuentan con educación primaria (7,2%) y educación secundaria (1,6%).

En cuanto a la calidad del empleo, la tasa de ocupación informal escaló hasta el 30,2%, evidenciando un aumento de 3,4 pp. en el lapso de un año. Al observar este fenómeno por género, el indicador llegó al 30,8% en el caso de las mujeres (una variación de 1,1 pp.) y al 29,7% en los hombres (un alza de 5,1 pp.).

Por último, el volumen total de personas extranjeras ocupadas informales creció un 10,8%. Este incremento general fue traccionado por el comportamiento de ambos géneros, registrándose una subida del 13,4% en los hombres y del 8,0% en las mujeres.

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