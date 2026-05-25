Ministro Quiroz denuncia "inconsistencias" en proyección de deuda del Gobierno de Boric y anuncia investigación administrativa

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dio a conoce el primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) del actual Gobierno, el cual detectó graves inconsistencias en los cálculos fiscales de la administración anterior.

La diferencia sería de US$10.000 millones, por lo cual, el secretario de Estado ordenó una investigación interna para determinar responsabilidades.

El IFP elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que el cierre fiscal definitivo de 2025 deja un déficit estructural de 3,7% del PIB, lo que incumple la meta vigente, emitido por la administración anterior (déficit estructural vigente de 1,6% del PIB).

Según la Dipres, este deterioro de más de 2 puntos porcentuales exige acciones correctivas, por lo que a la fecha se han adoptado medidas de contención y eficiencia del gasto por $1.307.729 millones, equivalente a 0,4% del PIB.

"Sin estas acciones el déficit efectivo para 2026 estaría en torno a 2,9%, mientras que el estructural se ubicaría en 4,1%", señaló el director de Presupuestos, José Gómez.

El IFP agrega que los ingresos efectivos proyectados para 2026 se reducen a $78.814.783 millones (21,7% del PIB vs. 22,0% estimado por el gobierno anterior). El ajuste se concentra en una menor materialización de la Ley de Cumplimiento Tributario (0,1% del PIB en 2026, vs. 0,7% supuesto previamente).

También en la debilidad de los ingresos tributarios no mineros efectivos, parcialmente compensada por mayor minería privada y traspasos de Codelco ante un alza del precio del cobre y por los esfuerzos orientados a fortalecer los ingresos como la mayor recaudación del CAE y el fortalecimiento del plan de gestión de empresas públicas, entre otros.

En tanto, los gastos estimados para 2026 aumentan a $87.550.259 millones (24,1% vs. 23,8%). Esta cifra reconoce $2.578.426 millones de mayores gastos por compromisos legales y otras obligaciones de carácter ineludible para el Estado no identificados en el IFP previo, así como $471.458 millones por medidas de apoyo frente al alza de combustibles. Esto es parcialmente compensado por el ajuste sobre la línea realizado a la fecha de $1.307.729 millones.

Asimismo, la deuda bruta supera el nivel prudente en 2028. Se proyecta 43,1% del PIB en 2026, 44,4% en 2027, 45,4% en 2028, 46,3% en 2029 y 46,5% en 2030. La proyección incorpora el nuevo escenario macroeconómico, la revisión de ingresos y gastos y una revisión de consistencia. Esta última, presentó una brecha de 2,9% del PIB entre la trayectoria del balance y la deuda informada en el gobierno anterior.

Finalmente, la Dipres advirtió que la trayectoria de este IFP no debe interpretarse como la meta del actual gobierno. La meta fiscal de esta administración se conocerá en junio a través del Decreto de Política Fiscal, el que se publicará dentro del plazo legal (90 días desde el inicio del Gobierno) e incorporará una profundización de las medidas correctivas señaladas previamente y cambios metodológicos a la regla de balance cíclicamente ajustado sugeridos por el Consejo Fiscal Autónomo.

PURANOTICIA