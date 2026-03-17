Suspensión del IVA a la vivienda podría bajar precios hasta en 10% y reactivar el acceso a créditos hipotecarios

La suspensión del IVA en la compra de viviendas por 12 meses, una de las medidas del Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el Presidente José Antonio Kast, podría reducir el valor de los inmuebles en un 10%, según estiman la empresas y especialistas de sector de la construcción.

Según consigna La Tercera, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, declaró que "se trata de una buena noticia, aunque aún desconocemos los detalles que seguramente estarán contenidos en el proyecto de ley que, según anunció el Presidente Kast, ingresará próximamente al Congreso".

También recordó que "la incorporación del IVA a la vivienda en 2014 significó un aumento superior al 12% en el valor de venta, con un impacto directo en el bolsillo de los compradores".

En tanto, el director ejecutivo de servicios inmobiliarios Colliers, Jaime Ugarte, estimó que “el principal beneficio de esta iniciativa es la reducción inmediata del precio de venta. Al eliminarse el gravamen, el costo de adquisición de una vivienda podría disminuir significativamente, permitiendo que sectores de clase media, que hoy se encuentran en el límite del financiamiento bancario puedan calificar para créditos hipotecarios. El efecto neto sería cerca de un 10%".

Por su parte, Nicolás Herrera, CEO de Inciti, una plataforma de inteligencia inmobiliaria perteneciente a GPS Property, apunta a que "hablar de magnitudes exactas es complejo, ya que en la venta de viviendas el peso específico del IVA depende en parte de la estructura de costos del proyecto, particularmente del valor del terreno. Aun así, considerando que el traspaso a precios (pass-through) suele ser parcial, es razonable pensar que el ajuste promedio podría ubicarse en un rango cercano al 3% a 4%".

A su vez, el gerente general de la constructora e inmobiliaria Ingevec, Rodrigo González, enfatizó en que “es importante tener presente que este tipo de medidas no necesariamente se refleja de manera directa ni completa en los precios finales que enfrentan los compradores”.

Finalmente, Diego de la Prida, business owner inmobiliario de Toctoc apuntó a que “el beneficio debería reflejarse en precios finales más accesibles para los compradores. El traspaso no será necesariamente del 100% del IVA, porque hay presiones de costos y condiciones de mercado que influyen, pero en un entorno competitivo como el actual, una fracción relevante llegará al precio final. El sector tiene un interés directo en que ese beneficio sea visible para el comprador, porque de eso depende que se reactive la demanda. No se trata de quedarse con el margen, sino de activar las ventas”.

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