El CyberDay 2026 debuta con Inteligencia Artificial y proyecta ventas por US$540 millones

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) lanzó oficialmente el CyberDay 2026, el principal evento de comercio electrónico del país durante el primer semestre, que se desarrollará desde las 00:00 horas del lunes 1 de junio hasta el miércoles 3 de junio.

Esta nueva edición marcará un hito para la industria al incorporar, por primera vez, herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al retail con el objetivo de transformar la experiencia de compra de los usuarios. La principal innovación será el estreno de “Cyber AI”, un agente conversacional desarrollado con inteligencia artificial generativa.

La plataforma funcionará como un asesor virtual disponible las 24 horas en el sitio oficial del evento, permitiendo a los usuarios realizar búsquedas en lenguaje natural, filtrar la sobrecarga de información y acceder a recomendaciones personalizadas según sus intereses y necesidades.

“El consumidor chileno cambió. Ya no solo busca el precio más bajo, sino también una experiencia de compra fluida, rápida y sin fricciones. Ante el inmenso volumen de información y la saturación de ofertas que vemos en la red, la inteligencia artificial aplicada al comercio electrónico es la respuesta para devolverle tiempo y control al usuario. Cyber AI es nuestra apuesta tecnológica para que cada persona tenga un asistente privado que entienda exactamente qué necesita y organice el catálogo a su medida”, explicó Carlos Soublette, gerente general de la CCS.

VENTAS PROYECTADAS POR US$540 MILLONES

La CCS proyecta que esta edición del CyberDay genere ventas por US$540 millones, cifra que representaría un crecimiento de 5% respecto del año anterior.

Asimismo, el gremio estima que el comercio electrónico en Chile alcanzará ventas cercanas a los US$9.000 millones durante 2026, consolidando un crecimiento anual del 10% y una participación equivalente al 15% de las ventas totales del comercio nacional.

El impacto del CyberDay continúa siendo clave para la economía digital chilena. Actualmente, el 64% de los usuarios de internet en el país realiza compras online de manera habitual, reflejando el grado de madurez alcanzado por el ecosistema digital local.

En cuanto a descuentos, el evento chileno se mantiene entre los más competitivos de la región. Según datos recopilados por la CCS, el descuento promedio general alcanzará el 22% en esta edición.

Las categorías que ofrecerán las rebajas más atractivas serán:

Moda y vestuario: 27% de descuento promedio.

27% de descuento promedio. Hogar y decoración: 26% de descuento promedio.

26% de descuento promedio. Infantil y juguetes: 25% de descuento promedio.

25% de descuento promedio. Deportes y outdoor: 24% de descuento promedio.

SELLO DORADO DE SEGURIDAD

El CyberDay 2026 contará con la participación de 572 marcas oficiales, las que estarán identificadas con un sello dorado visible para los consumidores. Este distintivo certifica el cumplimiento de estándares de seguridad y buenas prácticas definidos por el Comité de Comercio Electrónico de la CCS.

De acuerdo con el organismo, este trabajo de autorregulación ha permitido posicionar al comercio electrónico chileno entre los más confiables de la región. En su última medición, el sector registró una tasa histórica mínima de reclamos ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), alcanzando apenas un 0,013% en 2025, lo que representa una caída superior al 80%.

Con el objetivo de fomentar compras informadas y seguras, la CCS invitó tanto a consumidores como a empresas a revisar la guía oficial y los lineamientos de buenas prácticas disponibles en confianzadigital.cl, iniciativa que busca fortalecer un ecosistema digital transparente y protegido para todos.

PURANOTICIA