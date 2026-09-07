Sueldos reales crecieron 4,1% anual en julio y acumulan 2,8% en 2026

En julio de 2026, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas de 7,8% y 8,7% en doce meses, respectivamente, de acuerdo con las cifras entregadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Por sector económico, comercio, industria manufacturera y construcción fueron los que registraron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.

En tanto, el Índice Real de Remuneraciones, que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), aumentó 4,1% en doce meses, acumulando una variación de 2,8% en lo que va del año.

Respecto de la remuneración media por hora ordinaria, esta se situó en $7.599, lo que representa un alza interanual de 8,6%.

Al desagregar por sexo, la remuneración media por hora ordinaria alcanzó los $7.399 para las mujeres, con una variación anual de 8,6%, mientras que para los hombres se ubicó en $7.782, registrando un aumento de 8,5% en el mismo período.

Por otra parte, el costo laboral medio por hora total llegó a $8.743, anotando un crecimiento de 9,2% en doce meses.

En el caso de las mujeres, este valor alcanzó los $8.479, con un alza de 9,2%, mientras que para los hombres se situó en $8.984, también con un aumento de 9,2% en doce meses.

Finalmente, la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue de -4,9%, mientras que la correspondiente al costo laboral medio por hora total alcanzó -5,6%.

PURANOTICIA