Sueldos reales aumentaron 3,2% anual en mayo y acumulan un alza de 1,2% en 2026

Los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron aumentos interanuales de 7,3% y 7,9%, respectivamente, durante mayo de 2026, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el organismo, los sectores de comercio, industria manufacturera y construcción lideraron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.

Por su parte, el Índice Real de Remuneraciones, que refleja la evolución de los salarios ajustados por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), creció 3,2% en doce meses y acumuló un alza de 1,2% en lo que va de 2026.

En cuanto a las remuneraciones, la remuneración media por hora ordinaria alcanzó los $7.459, lo que representa un incremento interanual de 7,5%.

Al desagregar por sexo, las mujeres registraron una remuneración media por hora de $7.252, equivalente a un aumento de 7,7% respecto del mismo período del año anterior. En tanto, los hombres alcanzaron una remuneración promedio de $7.648 por hora, con un alza de 7,3% en doce meses.

Respecto de los costos laborales, el costo laboral medio por hora total se ubicó en $8.557, cifra que representa un crecimiento interanual de 7,9%.

En el detalle, el costo laboral medio por hora fue de $8.288 para las mujeres, con un incremento de 8,1%, mientras que para los hombres alcanzó los $8.803, registrando un aumento de 7,7% en comparación con mayo de 2025.

Finalmente, el INE informó que la brecha de género en la remuneración media por hora ordinaria fue de -5,2%, mientras que la brecha en el costo laboral medio por hora total alcanzó -5,8%.

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