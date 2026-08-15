Exportaciones no cobre no litio alcanzan US$31.760 millones a agosto del 2026

ProChile dio a conocer su informe de exportaciones no cobre no litio a agosto de 2026, las que totalizaron US$31.760 millones con un crecimiento de 10,9% en el periodo enero-julio 2026.

Solo en julio, las exportaciones chilenas no cobre no litio totalizaron US$ 4.405 millones con un alza de 14,5% respecto a igual mes del año pasado.

En estas cifras destaca el crecimiento experimentado por los envíos chilenos a Sudamérica, Centroamérica y Caribe, región de gran importancia para las exportaciones nacionales, las que cerraron julio con US$ 5.865 millones y un crecimiento del 13,4% respecto a igual periodo de 2025.

Los principales destinos dentro de esa zona geográfica fueron Brasil US$ 1.644 millones +1,4%, seguido de Perú con US$ 1.283 millones +25,1%, Colombia con US$ 735 millones +11,6% y Argentina con US$ 578 millones +9,4%.

Asimismo, los principales envíos de las empresas chilenas a ese mercado regional fueron servicios con US$ 952 millones +29%, alimentos del mar con US$ 820 millones +13,9%, metalmecánica con US$ 609 millones +10,5% y fruta fresca con montos por US$ 513 millones +12,9%.

SERVICIOS NUEVAMENTE ROMPEN RÉCORD

Entre las positivas cifras del periodo enero–julio, destacan las exportaciones de servicios, las que totalizaron envíos por US$ 2.165 millones mostrando un alza de 19,3% respecto al año pasado.

Este sector, que lleva meses de crecimiento, sigue mostrando un excelente dinamismo y representa el aumento de la participación de actividades intensivas en conocimiento, tecnología y capital humano en la canasta exportadora.

Las TIC’s fueron el principal servicio exportado con US$ 695 millones +23%, seguido de mantenimiento y reparación US$ 410 millones +97,7% y servicios financieros con US$ 170 millones +10%.

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