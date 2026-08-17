CFA valora ajuste fiscal del Gobierno, pero advierte que "se requiere que se materialicen en 2026 medidas de ajuste aún pendientes"

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó su informe sobre Balance Estructural (BE) y nivel prudente de deuda, en el que periódicamente analiza las proyecciones presentadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en su Informe de Finanzas Públicas (IFP), en este caso, del segundo trimestre de este año, para estimar el periodo 2026-2030. Además, el CFA presenta sus propias proyecciones sobre el nivel que podría alcanzar la deuda pública para el mediano y largo plazo.

“Como Consejo Fiscal Autónomo, valoramos el esfuerzo del Ejecutivo por cumplir las metas fiscales, pero advertimos que se requiere que se materialicen en 2026 medidas de ajuste aún pendientes y que se concreten para el mediano plazo medidas adicionales“, detalló la presidenta Paula Benavides.

Primero, la entidad planteó que, para que en 2026 el Ejecutivo cumpla su meta de BE, debe materializar las medidas de ajuste de gasto que ha anunciado y que aún están pendientes. En específico, para este año la Dipres proyecta un déficit estructural de 2,6% del PIB, cifra con la que se alcanzaría la meta de BE que anunció en su Decreto de Política Fiscal.

En ese sentido, el Consejo valoró el esfuerzo de consolidación fiscal realizado en la primera etapa del ajuste fiscal propuesto, pero advirtió que, en la segunda etapa de ese plan, la que es necesaria para cumplir la meta de BE en 2026, el ajuste se presenta únicamente de manera agregada, lo que dificulta su seguimiento.

Asimismo, estimó importante la implementación de medidas adicionales que permitan absorber eventuales presiones de gasto que puedan surgir durante el segundo semestre, con el fin de resguardar el cumplimiento de la meta de BE para 2026 y la credibilidad de la regla fiscal.

Respecto al aumento de los ingresos fiscales asociado al favorable desempeño de la minería, el Consejo alertó que este podría tener un elevado componente transitorio, por lo que “no debiera traducirse en incrementos permanentes del gasto público”. Así, reiteró “la importancia de mantener la senda de consolidación fiscal y evitar comprometer gasto permanente sobre la base de ingresos cuya persistencia es incierta”.

Por otra parte, el CFA remarcó que las proyecciones de la Dipres en el escenario base de su último IFP muestran que, para cumplir las metas de BE entre 2027 y 2030, será necesario realizar ajustes adicionales, ya sea aumentando los ingresos, conteniendo el gasto o mediante una combinación de ambos.

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

En relación con el proyecto de ley de Reconstrucción, el Consejo sostuvo que existen diferencias metodológicas que no se explicitan entre la información publicada por la Dipres en su IFP y la contenida en el Informe Financiero de la iniciativa legal.

En ese sentido, el CFA recomendó a la Dipres explicitar esas diferencias metodológicas en una nota complementaria al IFP, de manera que las proyecciones del escenario alternativo puedan ser verificadas y evaluadas por terceros.

Asimismo, el CFA alertó que tanto sus propias proyecciones como las de la Dipres muestran que la deuda bruta superaría el nivel prudente del 45% del PIB desde 2029. En particular, la proyección del CFA muestra una alta probabilidad de superar dicho umbral. El Consejo advierte además que estos resultados descansan en supuestos exigentes de consolidación fiscal y de materialización de mayores ingresos asociados al proyecto de Reconstrucción.

Por último, el CFA destacó que la Dipres en su último IFP “confirma la necesidad de recomponer los activos líquidos del Tesoro Público”. No obstante, enfatizó que aún no se han explicitado los objetivos finales, la trayectoria para alcanzarlos ni las fuentes de financiamiento.

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