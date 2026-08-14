Reestructuración en Codelco: Designa nuevos gerentes generales y anuncia cambios en vicepresidencias

A través de un Hecho Esencial reportado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Codelco informó una serie de cambios en su equipo ejecutivo, en el marco de la nueva etapa iniciada con la llegada de Jorge Gómez a la Presidencia Ejecutiva de la empresa.

“Estamos reforzando un equipo de excelencia, con profesionales con experiencia, capacidades técnicas y conocimiento profundo de la industria. Nuestro objetivo es fortalecer la seguridad como valor fundamental de nuestra gestión, estabilizar las operaciones de la compañía y ejecutar con rigurosidad la estrategia que nos permita recuperar los resultados de Codelco”, señaló el presidente ejecutivo de la estatal, Jorge Gómez.

CAMBIOS EN GERENCIAS GENERALES

El actual vicepresidente de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación de Codelco, Julio Díaz asumirá como gerente general de División El Teniente.

Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile, con una destacada trayectoria en la industria minera; en operaciones como en gestión de proyectos, innovación y desarrollo de negocios. Ha ocupado posiciones de liderazgo en Antofagasta Minerals, BHP y Codelco, encabezando iniciativas de crecimiento, puesta en marcha de proyectos y gestión de operaciones de gran escala. Lideró la División Radomiro Tomic y luego se desempeñó como Vicepresidente de Gestión de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación de Codelco.

Ricardo Weishaupt asumirá la Gerencia General de la División Chuquicamata.

Ingeniero Civil Químico de la Universidad de Chile y Master of Science in Mineral Economics de Curtin University of Technology, cuenta con una extensa trayectoria en Codelco, liderando áreas estratégicas asociadas a fundición, refinería, operaciones mineras y puesta en marcha de proyectos. Ha desempeñado cargos ejecutivos en las divisiones Chuquicamata, Salvador y Ventanas, asumiendo responsabilidades relevantes en la gestión de activos metalúrgicos y productivos. Desde 2020 se desempeña como Gerente General de División Ventanas, liderando los desafíos operacionales y estratégicos de la división en un contexto de transformación de la industria y de la Corporación.

Claudio Flores asumirá como gerente general interino de la División Ventanas.

Abogado de la Universidad Gabriel Mistral, cuenta con más de 20 años de experiencia en Codelco en diferentes divisiones y actualmente ejerce como Gerente de Gestión Personas de la División Ventanas.

Asimismo, en calidad de interino, se designó como Gerente General de División Ministro Hales a Thomas Gleisner Rivas, actual Gerente de Mina de la División. Gleisner es ingeniero civil en minas de la Universidad de Chile y cuenta con más de 15 años de trayectoria en operaciones, liderando proyectos, y transformación tecnológica en la industria minera

CAMBIOS EN VICEPRESIDENCIAS

Lindor Quiroga Bugueño asumirá como vicepresidente de Operaciones Norte.

Ingeniero Civil en Minas de la Universidad de Atacama y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con una destacada trayectoria de 20 años en Codelco, se ha desempeñado como Gerente General de División Radomiro Tomic y de División Andina. Destaca por su profundo conocimiento del negocio minero, su experiencia en gestión de operaciones a gran escala y un estilo de liderazgo cercano y orientado a las personas, excelencia operacional y construcción de equipos de alto desempeño.

Francisco Carvajal Palacios asumirá como Vicepresidente de Operaciones Centro Sur.

Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Antofagasta y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, y cuenta además con estudios de alta dirección y liderazgo en la Universidad de Oxford. Con más de 30 años de experiencia en la industria minera del cobre, hierro y oro, tiene una sólida trayectoria en la conducción y transformación de operaciones de gran escala y en la implementación de estrategias orientadas a fortalecer la seguridad, productividad y eficiencia. Ha liderado operaciones en Collahuasi, Antofagasta Minerals y hasta junio de este año fue gerente general de CMP.

Mario Quiñones se hará cargo de la Vicepresidencia de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación.

Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Santiago de Chile, cuenta con cerca de 30 años de experiencia en la industria, especialmente en gestión de recursos y reservas mineras y operaciones de cobre a rajo abierto. Fue vicepresidente de Desarrollo y Sustentabilidad de Collahuasi durante 14 años, liderando la planificación estratégica de recursos, proyectos de crecimiento y gestión sostenible del negocio. Destaca por su experiencia en recursos y reservas, permisos ambientales, relacionamiento comunitario y desarrollo de iniciativas de largo plazo orientadas a la creación de valor y la competitividad de la industria minera.

Leonardo Biaggini ocupará el puesto de Vicepresidente de Estrategia y Control de Gestión.

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Arturo Prat y MBA de la Universidad de Chile, con más de 23 años de experiencia en la minería del cobre. Biaggini destaca por su experiencia en evaluación de inversiones, gobierno corporativo, planificación estratégica y excelencia operacional, contribuyendo de manera relevante a la creación de valor y a la sostenibilidad del negocio minero. Hasta ahora se desempeñó como Gerente de Riesgos Estratégicos y Control de Gestión de Collahuasi, donde lideró la gestión de riesgos, planificación financiera y control de gestión corporativo.

Pablo Villarino arribará a la estatal como Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad.

Abogado de la Universidad Gabriela Mistral y cuenta con más de 30 años de experiencia en asuntos corporativos, regulación y sostenibilidad. Anteriormente se desempeñó como Principal de Asuntos Corporativos de Transelec, luego de una destacada trayectoria ejecutiva en ENGIE Chile. Ha liderado procesos de relacionamiento institucional, permisos, sostenibilidad y comunicaciones estratégicas, siendo reconocido por su capacidad para construir acuerdos entre empresas, autoridades y comunidades en el contexto de la transición energética.

Con estos nombramientos, Codelco busca "consolidar un equipo ejecutivo que combine conocimiento de la Corporación con experiencia adquirida en distintas compañías y operaciones de la industria, incorporando capacidades complementarias para avanzar en sus prioridades estratégicas y operacionales".

Cabe señalar que los cambios se harán efectivos a partir del 1 de septiembre de 2026, salvo el nombramiento de Ricardo Weishaupt que se hará efectivo a partir de este sábado 15 de agosto de 2026.

PURANOTICIA