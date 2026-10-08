Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales sincera que no todos los productos chilenos volverán al arancel 0% con EE.UU.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (Subrei), Paula Estévez, aseguró que no es posible que todos los productos nacionales vuelvan a tener cero aranceles de ingreso al mercado de Estados Unidos.

La declaración de la funcionaria de Cancillería se dio en el marco de su participación del seminario “Dia del Comercio Global: Chile frente al nuevo orden”, organizado por la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV).

En la instancia, Estévez sinceró que no es probable que todas las exportaciones chilenas retomen su arancel cero, condición que poseían antes de la sobretasa del 12,5% interpuesta por la administración del presidente Donald Trump.

“El 53% de nuestros productos de exportación están ingresando sin aranceles a Estados Unidos. Lo que estamos haciendo es negociar, perfecto, sentémonos. La negociación es que este 53% aumente y que incluya otros productos estratégicos”, aseguró.

Agregó que “quiero ser muy clara, no vamos a llegar a cero, ese no es el objetivo de esta negociación, me refiero a que no vamos a llegar a que el 100% de nuestros productos tengan cero arancel porque la política comercial estadounidense cambió y tiene sus razones internas y Chile no tiene por qué cuestionarlas”.

Además, la subsecretaría agregó que “en este nuevo escenario debemos saber cuales son los límites de la negociación y hay que ser pragmáticos y en eso estamos, no les puedo dar más detalles de la negociación”.

TRATADO SIGUE VIGENTE

Por otra parte, Estévez, aclaró que, pese a las sobretasas, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se mantiene en vigor.

“Quiero derribar el siguiente mito; el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sigue vigente. Los países que no tienen TLC con Estados Unidos pagan su correspondiente arancel más la sobretasa, por ejemplo, el vino chileno ingresa con una sobretasa del 12,5% ¿Que pasa con el vino argentino? entra con el arancel, ya que no tiene TLC (en promedio 8%) más la sobretasa puesta por el gobierno estadunidense”, indicó.

Finalmente, la jefa de la Subrei, remarcó la importancia del país norteamericano para economía chilena, agregando que “es nuestro segundo socio comercial, pero si tú le quitas el cobre, EE.UU. es nuestro principal socio y además, es nuestro segundo mayor inversionistas. Entonces es un país muy importante para Chile”.

“Estamos negociando, Chile cree en una economía abierta y libre de aranceles, no nos gustan los aranceles, eso lo tengo que decir”, cerró Paula Estévez.

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