Las Cuentas Nacionales del Banco Central revelaron que, durante el tercer trimestre de 2026, la actividad económica registró una contracción anual de 1,1%, reflejando un retroceso en el desempeño de la economía nacional.

De acuerdo con el organismo, este resultado estuvo explicado principalmente por una disminución de la inversión, cuyo efecto fue parcialmente compensado por un aumento en el consumo de los hogares y del Gobierno.

Cabe señalar que el tercer trimestre contó con dos días hábiles más que el mismo período del año anterior, lo que generó un efecto calendario positivo de 0,3 puntos porcentuales.

Desde la perspectiva del origen, la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) estuvo determinada principalmente por el desempeño de la minería, sector que incidió negativamente en el resultado económico del período.

En contraste, el PIB no minero registró un crecimiento, impulsado principalmente por el buen desempeño de las actividades agropecuario-silvícola, el comercio y el sector EGA (electricidad, gas y agua).

Al descontar los efectos estacionales, el PIB evidenció una desaceleración durante el tercer trimestre, resultado que se explicó, principalmente, por el comportamiento de la actividad minera.

Por otra parte, desde la perspectiva del gasto, la contracción del PIB respondió a una menor demanda interna, marcada por una disminución de la inversión y un incremento del consumo.

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