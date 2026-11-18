El dólar volvió a superar la barrera de los $1.000 este miércoles, manteniéndose en torno a los $1.002, en una jornada marcada por la debilidad de la economía chilena, el retroceso del cobre y el fortalecimiento de la divisa estadounidense en los mercados internacionales.

Según informó La Tercera, el Banco Central reportó que la actividad económica chilena se contrajo un 1,1% durante el tercer trimestre, en comparación con el mismo período del año anterior. Este resultado, explicado principalmente por la caída de la minería y una menor inversión, sumó presión al peso chileno.

“Vuelve a situarse en torno a los $1.000 por dólar, presionado por datos económicos locales que lastran al peso”, comentó Ignacio Mieres, head of research de XTB. En la misma línea, Lucas Santillán, analista de Capitaria, sostuvo que “estas cifras evidencian una mayor debilidad de la actividad económica chilena y agregan presión sobre el peso, al reducir las expectativas de un eventual endurecimiento monetario por parte del Banco Central”.

Otro factor que ha incidido en el comportamiento de la divisa es la caída del precio del cobre, que acumula varias jornadas consecutivas de retrocesos. En los contratos a tres meses en Comex, el metal llegó a registrar una baja hasta los US$5,76 por libra, ubicándose en uno de sus menores niveles desde abril.

“El cobre sigue siendo uno de los principales factores de presión, afectado por las dudas sobre la demanda de los centros de datos tras las ventas de acciones vinculadas a la inteligencia artificial, junto con cifras de producción industrial e inversión en China más débiles de lo esperado”, explicó Santillán.

A nivel internacional, el dólar también registra avances y se mantiene en sus niveles más altos desde marzo de 2025. En este escenario, los mercados siguen atentos a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), ante las expectativas de un nuevo aumento de las tasas de interés durante diciembre.

En tanto, la inflación estadounidense, que subió de un 3,4% a un 3,7% anual, ha reforzado las proyecciones de un posible ajuste monetario. Frente a este panorama, los inversionistas esperan la publicación de las minutas de la última reunión de la Fed, documento que podría entregar nuevas señales sobre los próximos movimientos de la autoridad monetaria.

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