La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó una disminución en los precios estimados de los combustibles a partir de este jueves 19.

De acuerdo con el informe semanal publicado por la estatal, el diésel anotará la mayor caída con una disminución de $141,9 por litro.

Por su parte, tanto la gasolina de 93 octanos como la de 97 octanos bajarán $38,7 por litro, mientras que el kerosene (parafina) registrará un descenso de $9,4 por litro.

En tanto, el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular mantendrá su valor sin variaciones.

Las disminuciones se producen tras la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que busca revertir el incremento aplicado el pasado 12 de noviembre. La iniciativa contempla recuperar cerca de $40 por litro en las gasolinas y, en el caso del diésel, sumar una rebaja adicional de $100 por litro. Además, establece límites máximos para los precios de estos combustibles hasta el 7 de abril de 2027.

ENAP recordó que no fija ni regula los precios de venta al consumidor, ya que estos son determinados libremente por las compañías distribuidoras en un mercado abierto y competitivo. Por ello, las cifras corresponden a estimaciones de variación y los valores finales pueden presentar diferencias dependiendo de la estación de servicio

DETALLE DE LAS VARIACIONES

Gasolina de 93 octanos: baja de $38,7 por litro.

baja de $38,7 por litro. Gasolina de 97 octanos: baja de $38,7 por litro.

baja de $38,7 por litro. Kerosene: baja de $9,4 por litro.

baja de $9,4 por litro. Diésel: baja de $141,9 por litro.

baja de $141,9 por litro. GLP de uso vehicular: no presenta variaciones (0,0 pesos por litro).

PURANOTICIA