Stephany Griffith-Jones hace balance de su gestión en el Banco Central y destaca avances económicos

La ex vicepresidenta y consejera del Banco Central, Stephany Griffith-Jones, realizó un balance sobre su labor en el Banco Central tras el término de su periodo en el ente emisor.

En conversación con Tele13 Radio, Griffith-Jones dijo que su paso por el Banco Central “fue muy interesante. Llegué con tiempos muy desafiantes, con la inflación en 14%, déficit de cuenta corriente 10% del PIB, y ahora me voy justo cuando estamos a punto de llegar a la meta del 3%, la meta de inflación, una economía creciendo bastante bien. Así que ha sido ha sido complejo, pero muy interesante y al final exitoso”.

Por otro lado, Griffith-Jones se refirió a la sociedad conjunta conformada por Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama y señaló que “es una buena noticia, porque va a llevar a un aumento de la producción de litio”.

“Va a significar que hay un continuo, no hay un momento en que se hagan licitaciones que habrían demorado incluso los ingresos públicos para el Gobierno del litio, que son importantes, y hay un traspaso de utilidades al gobierno y de tecnología también, porque Codelco va a aprender mucho de litio en esta asociación”, añadió.

Respecto al resultado de las elecciones presidenciales y las miradas sobre el capitalismo en la centroizquierda, la economista planteó que “un desafío importante para el país, en particular tal vez para la izquierda, pero yo diría también para el país, para que haya paz social, es cómo se mejora la distribución del ingreso”.

“Chile ha sido bastante exitoso, no tanto en el último tiempo, pero en general, en crecimiento, pero la distribución todavía, aunque ha mejorado en algo, no es suficientemente justa, yo diría, del ingreso y la riqueza”, afirmó.

