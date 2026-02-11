Sistema financiero espera que la Tasa de Política Monetaria baje de 4,50% a 4,25% en marzo

La Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central proyecta una baja del TPM de 4,50% a 4,25% en marzo, manteniéndose en ese nivel al menos hasta 2027.
La Encuesta de Operadores Financieros (EOF) del Banco Central, publicada este miércoles, mostró que los agentes del sistema esperan que la Tasa de Política Monetaria (TPM) baje de 4,50% a 4,25% en marzo.
Además, las expectativas para la TPM durante el año y, por lo menos hasta 2027, se mantienen en 4,25%. En tanto, al igual que en el último EOF, la mediana para la TPM se ubica en 4,50% para 2028.
En cuanto a la inflación, la expectativa para el IPC de febrero se mantiene en una mediana de 0,2%, pero con un rango más acotado. Ahora el piso es de 0,04% frente al 0,10% pasado y un techo de 0,26%, una baja frente al 0,30% anterior. Para el IPC de marzo, también se mantiene la mediana de 0,40%.
Para los próximos dos años más, los operadores del sistema financiero esperan que la inflación esté en el rango meta del 3% del Banco Central.
Sobre el dólar, los agentes económicos proyectan una mediana de $855 para el valor del dólar en los próximos siete días, donde la menor expectativa era de $850 y el techo fue de $860.
Finalmente, para los próximos 28 días, la mediana del precio del dólar se ubicó en $850, con el decil más bajo de respuesta en $840 y el máximo en $870.
