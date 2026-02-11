Sistema financiero espera que la Tasa de Política Monetaria baje de 4,50% a 4,25% en marzo

La Encuesta de Operadores Financieros (EOF) del Banco Central, publicada este miércoles, mostró que los agentes del sistema esperan que la Tasa de Política Monetaria (TPM) baje de 4,50% a 4,25% en marzo.

Además, las expectativas para la TPM durante el año y, por lo menos hasta 2027, se mantienen en 4,25%. En tanto, al igual que en el último EOF, la mediana para la TPM se ubica en 4,50% para 2028.

En cuanto a la inflación, la expectativa para el IPC de febrero se mantiene en una mediana de 0,2%, pero con un rango más acotado. Ahora el piso es de 0,04% frente al 0,10% pasado y un techo de 0,26%, una baja frente al 0,30% anterior. Para el IPC de marzo, también se mantiene la mediana de 0,40%.

Para los próximos dos años más, los operadores del sistema financiero esperan que la inflación esté en el rango meta del 3% del Banco Central.

Sobre el dólar, los agentes económicos proyectan una mediana de $855 para el valor del dólar en los próximos siete días, donde la menor expectativa era de $850 y el techo fue de $860.

Finalmente, para los próximos 28 días, la mediana del precio del dólar se ubicó en $850, con el decil más bajo de respuesta en $840 y el máximo en $870.

