Defensoría del Contribuyente llama a empresas a cumplir correctamente con declaraciones juradas clave para la Operación Renta

La Defensoría Nacional del Contribuyente hizo un llamado a las empresas y agentes retenedores a cumplir correctamente con la información que entregan al Servicio de Impuestos Internos a través de las declaraciones juradas (DDJJ), ya que éstas son fundamentales para el correcto desarrollo e implementación del proceso de Operación Renta.

Las declaraciones juradas son un formulario que debe ser rellenado por parte de los agentes retenedores (empresas, bancos, entre otros), con el objeto de que el SII tenga esta información para realizar cruces y validar así las declaraciones de impuestos (IVA, Renta, etc.) que presentan los contribuyentes.

Son más de 70 declaraciones juradas que están habilitadas en la web del Servicio de Impuestos Internos. La mayoría de estas DDJJ buscan recopilar información relacionada con el Impuesto a la Renta e IVA, sin embargo, también hay algunas relacionadas con temas de bienes raíces e impuesto de timbres y estampillas.

“La información que ahí se declara es fundamental para el debido proceso de la Declaración a la Renta del Formulario 22, que en el mes de abril deben completar miles de contribuyentes de todo el país”, explicó Ricardo Pizarro, defensor nacional del contribuyente.

La relevancia que tienen las declaraciones juradas es facilitar el cumplimiento tributario y la fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos. Con esta información, el SII puede confeccionar propuestas de declaración de impuesto u observaciones en las declaraciones impositivas, solicitando a los contribuyentes información para poder revisar su situación en detalle a través de una citación o una comunicación de una observación a la declaración de impuestos en el propio portal web del SII.

Pizarro hizo un llamado a las empresas y agentes retenedores a cumplir correctamente con los procesos, los plazos y con la información que exige la autoridad tributaria, ya que “las declaraciones juradas son la base para tramitar correctamente el Formulario 22 de la Operación Renta y de esta manera cumplir con las obligaciones y derechos que tiene tanto el Estado como los contribuyentes en el sistema tributario”.

CRIPTOACTIVOS

Para el proceso 2026, se crearon nuevas declaraciones juradas correspondientes a criptoactivos, bienes entregados en leasing operativo o financiero, fondos de inversión de terceros y cuentas corrientes corresponsales en Chile, de bancos internacionales.

Como regla general los contribuyentes que están obligados a presentar las distintas declaraciones juradas son aquellos que realizan actividades de Primera Categoría, es decir aquellos que aportaron un capital para iniciar y desarrollar la actividad de que se trate.

A lo menos, estos contribuyentes deberán presentar la declaración jurada correspondiente a su régimen tributario si tuvieron movimientos. No obstante, las declaraciones juradas responden a situaciones determinadas, por ejemplo, si el contribuyente tuvo trabajadores o recibió boletas de honorarios de colaboradores.

Algunas de las declaraciones son obligatorias para todos estos contribuyentes, mientras que otras serán obligatorias en la medida que el declarante haya realizado cierto tipo de operaciones en el transcurso de sus operaciones.

La etapa de las declaraciones juradas ya comenzó y se debería extender hasta junio. Entremedio de este período, tiene lugar la etapa más masiva e importante que es la Declaración de Renta, a través de la información que se completa en el Formulario 22, la cual se realiza entre el 1 y 30 de abril.

Ricardo Pizarro detalló que una vez que los contribuyentes deban cumplir con su Declaración de Renta a través del Formulario 22, "es muy importante que las personas revisen la información minuciosamente que la autoridad tributaria tiene de su condición de contribuyente".

"El sistema tributario está basado en una relación de confianzas, en la cual se asume que las partes actúan de buena fe. No obstante, en ocasiones los contribuyentes caen en errores o incumplimientos de sus obligaciones tributarias por desconocimiento de los procesos o bien por no revisar la información que entregaron sus agentes retenedores", concluyó.

PURANOTICIA