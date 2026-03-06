Fiscalía Nacional Económica y SII sellan acuerdo para intercambiar información clave y reforzar control de fusiones empresariales

La Fiscalía Nacional Económica suscribió un convenio de colaboración con el Servicio de Impuestos Internos, lo que permitirá a ambas instituciones intercambiar información de interés para el cumplimiento de sus funciones y que cumplirá un rol clave en la fiscalización en materia del control de operaciones de concentración.

El objetivo del convenio es contribuir al logro de una gestión más eficiente de las funciones de ambas instituciones fiscalizadoras.

En virtud del convenio, el SII traspasará a la FNE información sobre tramos de venta anual de contribuyentes personas jurídicas, mallas societarias y otros aspectos que son de interés para el desarrollo de investigaciones.

“Además de fortalecer nuestros vínculos con otras instituciones del Estado, este convenio abre un espacio que será de gran valor para el desarrollo eficaz de nuestras investigaciones, pues, con el debido resguardo de la confidencialidad, podremos acceder a información de primera importancia que hoy posee el Servicio de Impuestos Internos”, afirmó el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg.

El fiscal destacó especialmente los beneficios que traerá este convenio para fiscalizar prácticas como el gun jumping, conducta que tiene lugar en circunstancias en que las empresas perfeccionan una operación de concentración sin notificarla previamente a la FNE en los casos en que están obligados a hacerlo conforme a la ley, por verificarse los umbrales de venta correspondientes.

En el marco del convenio, ambas instituciones se comprometieron a utilizar la información proporcionada por la otra sólo para los fines propios de sus funciones y a mantener la confidencialidad correspondiente, en el marco de sus competencias legales.

Asimismo, se obligan a limitar el conocimiento de la información sólo a aquellos funcionarios que estrictamente tengan la obligación de conocerla, evitando el acceso a terceros no autorizados.

