Exportaciones chilenas no cobre ni litio crecen 3,2% en 2026 y el salmón alcanza su mejor inicio de año histórico

ProChile dio a conocer su informe mensual de exportaciones no cobre no litio, correspondiente al mes de febrero del año 2026. Los datos señalan que los envíos nacionales acumulan US$ 9.880 millones, lo que significa un crecimiento de 3,2% con respecto al mismo período del año 2025.

Los envíos no cobre no litio correspondientes sólo al mes de febrero también son positivos, con US$ 3.949 millones, un 4,9% más que febrero de 2025.

En detalle, los envíos de salmón y trucha sobresalen con US$ 1.405 millones, un 14,22% del total de envíos y un crecimiento de 10,8% con respecto a enero-febrero de 2025. Este dato representa el mayor registro histórico para las exportaciones de salmón y trucha en los dos primeros meses del año.

En cuanto a mercados de destino, los envíos de salmón y trucha se dirigen principalmente a Estados Unidos (US$ 482 millones, 34,31% del total y +9,0%); Japón (US$ 307 millones, 21,82% del total y +3,5%) y Brasil con US$ 175 millones, 12,43% del total y +3,9%.

A estos datos hay que agregar los crecimientos de doble dígito que registran otros mercados como China, que anotó envíos por US$ 68 millones (+96,9%); México US$ 43 millones (+42,7%); Canadá US$ 28 millones (+33,6%); Corea del Sur US$ 28 millones (+46,9%) y Polonia que registró envíos de salmón y trucha por US$ 22 millones, lo que significa un impresionante aumento de +325,9% con respecto a enero-febrero de 2025.

El director general de ProChile, Ignacio Fernández, comentó que “las positivas cifras de envíos de estos productos refuerzan nuestro compromiso con la diversificación de mercados y, además, la importancia de la colaboración público-privada que llevamos adelante con las empresas y asociaciones gremiales del sector en los mercados internacionales para profundizar el posicionamiento de estos alimentos altamente demandados a nivel global por sus múltiples propiedades nutritivas”.

Otro aspecto relevante del informe es el comportamiento de los envíos de Servicios que anotan US$ 673 millones (6,81% del total y +14,5%). Tradicionalmente, el primer mercado de destino para los Servicios es Estados Unidos, sin embargo, esta vez Perú desplazó a la potencia norteamericana y se ubicó como el primer mercado con US$ 215 millones (+61,1%).

Más atrás se ubican Estados Unidos (US$ 121 millones, -33,4%) y Colombia con US$ 78 millones, un crecimiento de +51,2% con respecto a enero-febrero de 2025.

