SII: Ingresos tributarios crecieron 4,3% y alcanzaron los $60,4 billones en 2025, equivalentes al 17,3% del PIB

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo, presentó su primera cuenta pública de la gestión realizada durante 2025, instancia en la que destacó el fortalecimiento de las labores de fiscalización, el combate a la evasión tributaria y el aumento de los ingresos fiscales.

Durante su exposición, la autoridad informó que el organismo duplicó su presencia en terreno, concretando más de 467 mil acciones de control, lo que representa un incremento superior al 100% respecto de 2024.

Estas fiscalizaciones derivaron en más de 14 mil infracciones y 5.879 clausuras, cifras que representan aumentos de 60% y 73%, respectivamente, en comparación con el año anterior.

Uno de los focos destacados por la autoridad fue el empadronamiento y fiscalización de los denominados “malls chinos” a nivel nacional.

En ese marco, el SII realizó 2.747 acciones de cumplimiento tributario en terreno, además de 229 clausuras y 332 infracciones, por un total de $63 millones.

Asimismo, informó que actualmente se encuentran en desarrollo 72 auditorías y revisiones en oficinas del Servicio, junto con controles de punto fijo a 181 contribuyentes.

En materia de fiscalización a grandes contribuyentes, el organismo informó que 46 grupos empresariales fueron fiscalizados, lo que representa un aumento de 64,3% respecto de 2024.

En el ámbito de la tributación internacional, los contribuyentes fiscalizados alcanzaron los 305 casos, un 22% más que el año anterior.

Por su parte, en el segmento de altos patrimonios, el SII controló a 780 contribuyentes, cifra que representa un incremento de 22,6% en comparación con el período previo.

Las acciones se concentraron en planificaciones tributarias internacionales, incluyendo el uso de pérdidas en el extranjero, la utilización de activos intangibles, la correcta tributación del impuesto adicional y los precios de transferencia, entre otros aspectos.

En el caso de los altos patrimonios, las fiscalizaciones apuntaron a detectar riesgos asociados a diluciones patrimoniales, inversiones internacionales no informadas y tasas bajas del Impuesto Global Complementario en relación con contribuyentes comparables.

El SII también destacó los avances en la implementación del IVA a plataformas digitales.

Actualmente, existen 92 plataformas de bienes inscritas, que han permitido recaudar más de $85 mil millones, mientras que 531 plataformas de servicios declararon más de $100 mil millones durante el último trimestre de 2025.

Además, el uso de nuevas fuentes de información permitió acceder a antecedentes correspondientes a 188 mil RUT y más de 87 millones de abonos bancarios.

Según detalló el organismo, estas medidas contribuyeron a que los ingresos tributarios aumentaran un 4,3% en 2025, alcanzando los $60,4 billones, equivalentes al 17,3% del Producto Interno Bruto (PIB), junto con avances en la reducción de la evasión del IVA.

En materia de persecución del delito tributario, el Servicio presentó 227 querellas y denuncias, asociadas a un perjuicio fiscal de $158 mil millones.

Asimismo, detectó a más de 18 mil emisores y 81 mil receptores de facturas falsas, implementando acciones preventivas que evitaron el uso indebido de créditos fiscales por $189 mil millones.

Finalmente, la autoridad destacó el fortalecimiento del trabajo coordinado con el Ministerio Público, las policías y otros organismos del Estado, además de la incorporación de nuevas herramientas legales destinadas a mejorar la detección temprana y la persecución del fraude tributario.

PURANOTICIA