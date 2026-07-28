Hacienda concreta colocación de bonos soberanos por €3.100 millones en mercados internacionales

El Ministerio de Hacienda concretó una nueva colocación de bonos soberanos de Tesorería de la República de Chile en los mercados internacionales, mediante la emisión de tres instrumentos denominados en euros por un monto total de €3.100 millones, operación realizada en el marco del plan de financiamiento 2026 y de la estrategia de manejo responsable de la deuda pública.

La operación despertó un alto interés entre inversionistas internacionales, alcanzando un libro de órdenes por €8.700 millones, equivalente a 2,8 veces el monto colocado, con 349 órdenes provenientes de cerca de 200 cuentas de Europa, Estados Unidos, Asia y Medio Oriente.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó los resultados de la colocación y aseguró que la operación refleja la confianza del mercado internacional en la economía chilena.

"Esta operación confirma la confianza de los inversionistas internacionales en Chile: en su solidez macroeconómica, en la seriedad de sus cuentas fiscales y en el manejo responsable de la deuda pública", señaló el secretario de Estado.

Con esta emisión, el Ministerio de Hacienda consolida su presencia en el mercado europeo y amplía su curva de referencia en euros, facilitando además el acceso de otros emisores chilenos a esta plaza financiera.

Asimismo, la operación se enmarca en la política del Ministerio de Hacienda de diversificar sus fuentes de financiamiento en términos de moneda, plazos y base inversionista, manteniendo un perfil de vencimientos equilibrado y aprovechando condiciones favorables del mercado para obtener mejores condiciones para el Fisco.

Además, esta corresponde a la primera colocación internacional realizada bajo la Ley N° 21.831, normativa que autoriza un mayor endeudamiento del Gobierno Central durante 2026 por hasta US$6.200 millones adicionales.

La emisión contempló los siguientes instrumentos:

Bono en euros con vencimiento el 3 de agosto de 2034 (8 años) , por un monto de €1.250 millones , con una tasa de rendimiento de 4,101% (tasa mid-swap más 110 puntos base).

Bono en euros con vencimiento el 3 de agosto de 2038 (12 años) , por un monto de €1.100 millones , con una tasa de rendimiento de 4,424% (tasa mid-swap más 120 puntos base).

Bono en euros con vencimiento el 3 de agosto de 2046 (20 años) , por un monto de €750 millones , con una tasa de rendimiento de 4,759% (tasa mid-swap más 110 puntos básicos).

Los bonos fueron emitidos bajo la ley del Estado de Nueva York y registrados ante el regulador financiero estadounidense, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Desde Hacienda destacaron además que Chile mantiene sólidas clasificaciones de riesgo internacional, con una nota de A2 (perspectiva estable) por Moody's, A (perspectiva estable) por S&P Global Ratings y A- (perspectiva estable) por Fitch Ratings.

La operación fue liderada por la Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda, con la participación de los bancos colocadores BNP Paribas, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Santander, además de la asesoría legal internacional de Shearman & Sterling y la asesoría legal local de Garrigues.

PURANOTICIA