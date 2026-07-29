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Nuevo golpe al bolsillo: Precio de las gasolinas y el diésel aumentará a partir de este jueves

Nuevo golpe al bolsillo: Precio de las gasolinas y el diésel aumentará a partir de este jueves

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La estatal explicó que estas estimaciones consideran factores como los precios de importación de los combustibles desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, los costos asociados al transporte marítimo hacia Chile y la aplicación de los mecanismos de estabilización vigentes.

Nuevo golpe al bolsillo: Precio de las gasolinas y el diésel aumentará a partir de este jueves
Miércoles 29 de julio de 2026 20:42
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La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció que los combustibles aumentarán su precio a partir de este jueves 30 de julio.

Desde la estatal informaron que el valor de las bencinas de 93 y 97 tendrán un alza de 32,9 pesos por litro.

En tanto, el precio del kerosene (parafina) no tendrá ninguna variación.

El diésel aumentará su precio en 28,5 pesos por litro y el gas licuado vehicular (GLP) mantendrá su valor.

Desde ENAP explicaron que la estimación de precios considera “los precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa de Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles”.

Además, los valores se ven influenciados por el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Finalmente, reiteraron que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerara que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

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