Sernac oficia a Panini por retrasos y falta de respuestas en preventa del álbum del Mundial 2026

La entidad detectó incumplimientos en los plazos de entrega y fallas en la atención al cliente. La empresa tiene 10 días hábiles para responder y proponer eventuales compensaciones.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la empresa Panini Chile S.A. luego de detectar vulneraciones a los derechos de las personas consumidoras, en el marco de la comercialización del producto "Álbum Mundial 2026".
En específico, se identificaron dos situaciones reportadas por las y los consumidores mediante reclamos recepcionados:
Por estas razones, el Sernac ofició a Panini con el objetivo de que la empresa entregue, en un plazo de 10 días hábiles administrativos, una serie de antecedentes, entre ellos:
Las empresas que comercializan productos a través de internet deben cumplir con lo establecido en el Reglamento de Comercio Electrónico, especialmente en lo relativo a las condiciones de venta, despacho y disponibilidad de los productos.
También está establecido que los proveedores deben informar claramente la forma de contacto para que los consumidores puedan realizar preguntas y resolver problemas.
En caso de detectar incumplimientos a la Ley del Consumdor (LPC) las empresas se arriesgan a multas de hasta 300 UTM por cada infracción.
(Imagen: Marco Bertorello)
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