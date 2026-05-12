Sernac oficia a Panini por retrasos y falta de respuestas en preventa del álbum del Mundial 2026

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la empresa Panini Chile S.A. luego de detectar vulneraciones a los derechos de las personas consumidoras, en el marco de la comercialización del producto "Álbum Mundial 2026".

En específico, se identificaron dos situaciones reportadas por las y los consumidores mediante reclamos recepcionados:

Se reportó que, pese a la promesa de una entrega prioritaria en un plazo máximo de 15 días hábiles, los productos no han sido despachados , coincidiendo este retraso con la disponibilidad masiva de los mismos artículos en canales de venta física y retail a partir del 1 de mayo.

, coincidiendo este retraso con la disponibilidad masiva de los mismos artículos en canales de venta física y retail a partir del 1 de mayo. Asimismo, se observa una deficiencia en el servicio de postventa ya que los reclamantes señalan de forma reiterada la inexistencia de canales de atención operativos, reportando que los números telefónicos no funcionan, los mensajes de WhatsApp no son contestados y los correos electrónicos no reciben respuesta.

Por estas razones, el Sernac ofició a Panini con el objetivo de que la empresa entregue, en un plazo de 10 días hábiles administrativos, una serie de antecedentes, entre ellos:

El detalle de todas las transacciones realizadas bajo la modalidad "preventa".

La fecha de entrega informada y fecha efectiva.

Los motivos de los retrasos e informe sobre la operatividad de sus canales de atención al cliente.

Si ofrecerá algún tipo de compensación a las personas consumidoras afectadas, detallando la forma y fecha, en caso de que ocurra.

DERECHOS EN COMPRAS POR INTERNET

Las empresas que comercializan productos a través de internet deben cumplir con lo establecido en el Reglamento de Comercio Electrónico, especialmente en lo relativo a las condiciones de venta, despacho y disponibilidad de los productos.

También está establecido que los proveedores deben informar claramente la forma de contacto para que los consumidores puedan realizar preguntas y resolver problemas.

En caso de detectar incumplimientos a la Ley del Consumdor (LPC) las empresas se arriesgan a multas de hasta 300 UTM por cada infracción.

(Imagen: Marco Bertorello)

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