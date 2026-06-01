Con debut de la Inteligencia Artificial: arranca el CyberDay 2026 con metas de venta por US$540 millones

Este lunes comenzó una nueva edición del CyberDay 2026, el principal evento de comercio electrónico del primer semestre en Chile, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). La iniciativa se extenderá hasta el miércoles 3 de junio y reunirá a cientos de marcas con ofertas especiales para los consumidores.

La principal novedad de esta versión es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al retail. Por primera vez debutará "Cyber AI", un agente conversacional desarrollado con inteligencia artificial generativa que busca mejorar la experiencia de compra de los usuarios.

La plataforma funcionará como un asesor virtual disponible las 24 horas del día en el sitio oficial del evento, permitiendo realizar búsquedas mediante lenguaje natural, filtrar la gran cantidad de información disponible y acceder a recomendaciones personalizadas según las necesidades de cada consumidor.

“El consumidor chileno cambió. Ya no solo busca el precio más bajo, sino también una experiencia de compra fluida, rápida y sin fricciones. Ante el inmenso volumen de información y la saturación de ofertas que vemos en la red, la inteligencia artificial aplicada al comercio electrónico es la respuesta para devolverle tiempo y control al usuario. Cyber AI es nuestra apuesta tecnológica para que cada persona tenga un asistente privado que entienda exactamente qué necesita y organice el catálogo a su medida”, explicó Carlos Soublette, gerente general de la CCS.

PROYECCIÓN DE VENTAS POR US$540 MILLONES

La Cámara de Comercio de Santiago proyecta que esta edición del CyberDay genere ventas por US$540 millones, cifra que representaría un crecimiento de 5% respecto de la versión anterior.

Además, el gremio estima que el comercio electrónico en Chile alcanzará ventas cercanas a los US$9.000 millones durante 2026, consolidando un crecimiento anual de 10% y una participación equivalente al 15% de las ventas totales del comercio.

Según la CCS, el impacto del evento refleja el grado de madurez alcanzado por el ecosistema digital chileno. Actualmente, el 64% de los usuarios de internet en el país realiza compras online de manera habitual.

En materia de descuentos, el CyberDay chileno mantendría el liderazgo regional al ofrecer las mayores rebajas promedio. De acuerdo con las estimaciones del gremio, el descuento promedio general alcanzará el 22% durante esta edición.

Las categorías con mayores rebajas proyectadas son:

Moda y vestuario: 27% de descuento promedio.

Hogar y decoración: 26% de descuento promedio.

Infantil y juguetes: 25% de descuento promedio.

Deportes y outdoor: 24% de descuento promedio.

El CyberDay 2026 contará con la participación de 572 marcas oficiales, las que estarán identificadas con un sello dorado visible para los consumidores. Este distintivo certifica el cumplimiento de los estándares de seguridad y buenas prácticas establecidos por el Comité de Comercio Electrónico de la CCS.

Desde el gremio destacaron que este modelo de autorregulación ha contribuido a posicionar al comercio electrónico chileno entre los más confiables de la región. De hecho, durante 2025 se registró una tasa histórica de reclamos de apenas 0,013% ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), lo que representa una disminución superior al 80%.

Con el objetivo de promover compras informadas y seguras, la CCS invitó a consumidores y empresas a revisar la guía oficial y los lineamientos de buenas prácticas disponibles en el sitio confianzadigital.cl, iniciativa que busca fortalecer un entorno digital transparente y protegido para todos los participantes.

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