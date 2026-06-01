Freno a la actividad económica: Imacec cayó 1,2% en abril arrastrado por la minería

La actividad económica volvió a mostrar señales de debilidad en abril. Según informó la mañana de este lunes el Banco Central, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró una caída de 1,2% en comparación con igual mes de 2025, resultado que se ubicó por debajo de las expectativas del mercado.

De acuerdo con el instituto emisor, la serie desestacionalizada aumentó 0,1% respecto de marzo, mientras que en doce meses anotó una disminución de 0,9%. El organismo precisó además que abril de 2026 tuvo la misma cantidad de días hábiles que el mismo mes del año anterior.

El desempeño de la economía sorprendió negativamente a los analistas. Tras conocerse las cifras sectoriales de producción industrial —que mostraron una caída de 4,7% durante abril—, las proyecciones del mercado apuntaban a una contracción de hasta 0,5% o, en el escenario más optimista, a un crecimiento de 0,1%.

El Banco Central explicó que el retroceso anual del Imacec estuvo determinado principalmente por la caída de la actividad minera. En contraste, el leve avance de la serie desestacionalizada fue impulsado por el desempeño de la industria, aunque parte de ese efecto fue compensado por una disminución en los servicios.

Por su parte, el Imacec no minero registró un crecimiento de 0,4% en comparación con abril del año pasado. En términos desestacionalizados, se mantuvo sin variación respecto del mes anterior y acumuló un aumento de 0,7% en doce meses.

PRODUCCIÓN DE BIENES

La producción de bienes cayó 5,4% en términos anuales, resultado que fue determinado por la menor producción de la minería, en particular de cobre.

En menor medida, el resto de bienes y la industria también incidieron a la baja, cayendo 2,3% y 0,4% respectivamente. Lo anterior, fue explicado por la disminución de la industria pesquera, desempeño que estuvo en línea con el sector primario.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un aumento de 1,2% respecto del mes precedente, incidido principalmente por la industria.

COMERCIO

La actividad comercial presentó un crecimiento de 2,1% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio automotor, que fue impulsado por las ventas de vehículos y los servicios de mantenciones.

En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online, mientras que, en el comercio mayorista se registró un aumento en las ventas de maquinaria y equipos.

Sin embargo, las cifras desestacionalizadas mostraron una contracción de 1,0% respecto del mes anterior, explicado principalmente por el comercio mayorista.

SERVICIOS

Los servicios aumentaron 0,8% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. Contrarrestó en parte lo anterior, la caída de los servicios empresariales.

Por su parte, las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron una disminución de 0,2% respecto del mes precedente, determinado por el desempeño de los servicios empresariales y el transporte.

PURANOTICIA