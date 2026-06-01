Tesorería inicia cobranza prejudicial a empleadores que adeudan cotizaciones previsionales a sus trabajadores

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 21.735, que reforma el sistema de pensiones, a contar de este lunes 1, la Tesorería General de la República (TGR) inicia su participación operativa en el nuevo Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC).

Mediante esta función, la TGR asume la responsabilidad de ejecutar las acciones de cobranza prejudicial a los empleadores que mantienen deudas correspondientes a cotizaciones previsionales de sus trabajadores.

Con este fin, el organismo implementó los desarrollos informáticos necesarios para cumplir con este mandato legal. Esto considera la recepción mensual de la información que le hará llegar el SUCC, para proceder a segmentar y generar estrategias de cobranza, considerando tramos de montos adeudados, tiempo de morosidad y comportamiento histórico de carteras, entre otros factores. Asimismo, TGR recibirá desde el SUCC la actualización diaria de las deudas que son regularizadas.

“El objetivo fundamental de esta nueva función que inicia Tesorería es contribuir a que las personas y empresas que adeudan cotizaciones previsionales, regularicen esta situación, para que, en el futuro, las y los trabajadores tengan mejores pensiones”, señaló el Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli.

Una vez recibida y procesada la información de las deudas previsionales remitida por el SUCC, Tesorería iniciará la etapa de cobranza prejudicial. Esta consiste en contactar a los empleadores morosos, informarles sobre las obligaciones pendientes e invitarlos a regularizar su situación. El objetivo es mantener una comunicación oportuna y efectiva con los deudores, facilitando tanto la gestión de cobro como el cumplimiento de sus obligaciones previsionales.

“Para este fin, TGR pondrá a su disposición todos sus canales de contacto, tales como mailing, SMS, ejecutivos telefónicos y un bot especializado, de modo de establecer una comunicación fluida con los deudores y de este modo gestionar el cobro y facilitar el pago de estas deudas”, señaló el Jefe de la División de Cobranza, Aquiles Jara.

La gestión de cobranza prejudicial a cargo de TGR tendrá una duración de hasta 270 días para las deudas originadas en una Declaración y No Pago (DNP), es decir, cuando el empleador declara las cotizaciones previsionales, pero no efectúa su pago. En estos casos, la deuda genera reajustes e intereses desde su vencimiento. Para las Declaraciones y No Pago Automáticas (DNPA), asociadas a situaciones en que el incumplimiento requiere validaciones adicionales, el plazo podrá extenderse hasta 720 días.

Si transcurrido el plazo de 270 y 720 días, según corresponda, los deudores que no paguen sus deudas se exponen a una demanda judicial, que en este caso será interpuesta por un ente externo especializado, que adjudicará el SUCC.

Los otros actores que participan en este sistema de cobro centralizado son las AFP, PreviRed, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y el Poder Judicial. Este último recibe las demandas de cobro judicial por deudas previsionales, las tramita y las resuelve, si no es regularizada luego de la gestión de cobro prejudicial.

PURANOTICIA