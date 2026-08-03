Biministro Mas valora Imacec de 2,4% y asegura que la economía comienza a salir del estancamiento

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró el crecimiento de 2,4% del Imacec registrado en junio, asegurando que la cifra marca el inicio de una recuperación económica tras un período de cinco meses consecutivos de resultados negativos, que acercó al país a una recesión técnica.

"Tal como lo habíamos anticipado, el Banco Central informó que la actividad económica repuntó en junio, quebrando la racha negativa de los meses previos. En esa línea, destaca el positivo desempeño que registró la minería", señaló el secretario de Estado.

Mas sostuvo que el Gobierno recibió una economía estancada, aunque afirmó que las medidas impulsadas por el Ejecutivo comienzan a mostrar resultados.

"Recibimos una economía estancada, pero con gestión y mayor certeza estamos comenzando a revertir esa tendencia. Esta cifra de junio es el primer paso de un largo camino. Ser un Estado facilitador y el apoyo a las pymes, a la minería, al turismo, al mundo pesquero y acuícola son claves", añadió.

Finalmente, el ministro aseguró que el Ejecutivo continuará impulsando medidas para consolidar la reactivación económica y fomentar la creación de empleo.

"Queda mucho por hacer, pero el rumbo hacia la reconstrucción ya está trazado. Seguiremos trabajando para consolidar la reactivación. Nuestra meta sigue firme en destacar proyectos y acelerar la creación de 300.000 nuevos empleos", concluyó.

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