Actividad económica creció 2,4% en junio y puso fin a cinco meses de Imacec negativos

El Banco Central informó que el Imacec de junio de 2026 creció 2,4% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,6% respecto del mes precedente y 1,4% en doce meses. El mes registró un día hábil más que junio de 2025.

La cifra dobló las expectativa del mismo Banco Central, que esperaba un 1,2%, y terminó con cinco meses consecutivos de números en rojo de la actividad económica del país.

Según el BC, el resultado del Imacec de junio se explicó por el crecimiento de la minería, los servicios y el comercio. Estas mismas actividades fueron las que contribuyeron al aumento del Imacec en términos desestacionalizados.

El Imacec no minero presentó un incremento anual de 1,4%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,1% respecto del mes anterior y 0,4% en doce meses.

IMACEC POR SECTORES

1. Producción de bienes

La producción de bienes creció 3,9% en términos anuales, resultado que fue determinado por el desempeño de la minería, en particular del cobre. El resto de bienes aumentó 1,0%, mientras que la industria presentó una caída de 0,7%, explicada principalmente por una menor elaboración de productos pesqueros.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes registró un incremento de 0,7% respecto del mes precedente, explicado por la minería del cobre.

2. Comercio

La actividad comercial presentó un crecimiento de 5,4% en términos anuales. Todos sus componentes registraron resultados positivos, destacando el comercio mayorista, el que fue impulsado por las ventas de maquinaria y equipos.

En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en establecimientos especializados de vestuario, en almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online. Por su parte, el comercio automotor registró un aumento en las ventas de vehículos y en los servicios de mantención.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 1,5% respecto del mes anterior, explicado por el comercio mayorista, y en menor medida, por el minorista y automotor.

3. Servicios

Los servicios aumentaron 1,7% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud y educación. En menor medida, también contribuyeron al crecimiento de la agrupación los servicios empresariales.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un aumento de 0,5% respecto del mes precedente, determinado por los servicios empresariales.

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