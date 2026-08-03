Subtel ordena cobro de garantías por casi $13 mil millones a WOM por incumplimientos en el proyecto Fibra Óptica Nacional

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó el cobro íntegro de las garantías presentadas por WOM en el proyecto Fibra Óptica Nacional, por un total de UF316.410,15 (unos 14 millones de dólares) tras detectar incumplimientos graves, persistentes y transversales en las macrozonas Arica y Parinacota, Norte, Centro Norte, Centro y Centro Sur.

Según la Subtel, la decisión se funda en las bases del concurso y en antecedentes técnicos que dan cuenta de incumplimientos en la disponibilidad del servicio, en la metodología de cálculo de la disponibilidad anual del servicio comprometida, en la gestión y trazabilidad de incidencias, y en la entrega de información exigida para la supervisión del proyecto.

La Fibra Óptica Nacional es una red troncal impulsada con un subsidio estatal de más de $80 mil millones (cerca de US$86 millones) en total, que busca reducir la brecha digital y fortalecer la conectividad entre Arica y Parinacota y Los Lagos.

WOM se adjudicó las Macrozonas Arica y Parinacota, Norte, Centro Norte, Centro y Centro Sur, con un subsidio estatal superior a $52 mil millones (cerca de US$55 millones). A cambio debía operar y mantener la infraestructura en las condiciones comprometidas y asegurar que estuviera disponible, como mínimo, durante el 98% del año en cada macrozona.

Sin embargo, afirmó la Subtel, incluso utilizando los datos entregados por la propia empresa, ninguna de las cinco macrozonas alcanzó ese nivel mínimo de funcionamiento. Así, de acuerdo con la información analizada por la autoridad, los resultados reportados fueron de 72,94% en Arica y Parinacota; 78,39% en Norte; 90,32% y 93,54% en Centro Norte; 95,76% en Centro; y 91,55% y 92,15% en Centro Sur, todos por debajo del mínimo exigido por las bases de licitación.

La decisión de cobrar las garantías se adoptó en un contexto de degradación masiva de la red detectada por el monitoreo de Subtel. La autoridad constató la caída de 38 nodos de acceso y distribución en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Maule, con pérdida total de gestión y alarmas críticas de comunicación sostenida.

En todo caso, la Subtel destacó que el cobro no pone fin a las obligaciones de WOM de operar, mantener, reparar y normalizar la infraestructura. La empresa deberá continuar cumpliendo todas sus obligaciones y entregar nuevas garantías dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.

PROBLEMAS DE OPERACIÓN

Asimismo, Subtel afirmó que detectó que la empresa aplicó una forma de cálculo distinta de la comprometida y aprobada para el proyecto.

La revisión concluyó que la fórmula utilizada por WOM incorporaba elementos adicionales que reducían el peso de los tiempos de falla en el resultado final. Esta fórmula mostraba porcentajes de disponibilidad superiores a los que se habrían obtenido aplicando la metodología aprobada por Subtel.

Junto con ello, la revisión técnica detectó deficiencias relevantes en la supervisión oportuna de los servicios, así como la gestión, notificación, seguimiento, trazabilidad y cierre de incidencias.

Además, la revisión no permitió acreditar la entrega de los reportes financieros anuales exigidos por las bases para las cinco macrozonas, antecedentes considerados necesarios para el seguimiento y fiscalización del proyecto.

PURANOTICIA