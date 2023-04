Se constituyó la comisión investigadora de la Cámara por caso La Polar por venta de ropa presuntamente falsificada

La Cámara de Diputados constituyó una comisión investigadora con el fin de indagar respecto al caso La Polar. En esta instancia, los parlamentarios deberán realizar, en un plazo de no más de 90 días, un informe sobre la acusación a la multitienda de vender ropa presuntamente falsificada en diversas sucursales.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) presidirá la comisión que estará integrada por los legisladores Boris Barrera (PC), María Francisca Bello (CS), Ricardo Cifuentes (DC) y Sara Concha (PSC).

Además, contará con la participación de Catalina Del Real (RN), Joaquín Lavín (UDI), Christian Matheson (IND.), Camila Musante (IND), Agustín Romero (Republicano), Jaime Sáez (RD), Flor Weisse (UDI) y Rubén Oyarzo (PDG).

Cabe recordar que a finales de diciembre el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva en contra tienda por venta de ropa falsificada y por falta de información a los consumidores respecto a dicha práctica, esto con el fin que se le devuelva el dinero e indemnice a todos los afectados por estas prácticas.

Además, se determinó que La Polar habría comercializado prendas no originales de las marcas Columbia Sportswear Company, Adidas AG, Under Armour Inc. y Levi Strauss & Co, entre otras.

En ese entonces, el director nacional del Sernac, Andrés Herrera, informó que "tras analizar los antecedentes concluimos que La Polar estaría vendiendo ropa no original, situación que nos parece de la máxima gravedad, pues se trata de una práctica que afecta la confianza que los consumidores y al mercado formal, que día a día compite por entregar productos y servicios de calidad".

Asimismo, durante enero la Aduana informó la incautación de 10.440 pantalones jeans de mezclilla de la marca Wrangler en el puerto de San Antonio, avaluados en US$145.397.

Al respecto, Herrera sostuvo que "nos parece gravísima esta situación. Si bien es cierto son cargamentos que han sido detenidos en el origen, cuando estaban ingresando a Chile, y no han sido comercializados, en este caso, a los consumidores finales, lo cierto es que no tenemos certeza de cuántos otros cargamentos hayan podido ingresar con ropa de estas características y hayan sido vendidas a las personas".

