Renuncia de Marcel sacude a los mercados: dólar se dispara sobre $970

La estabilidad del mercado cambiario chileno se vio interrumpida este jueves tras la confirmación de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha presentado su renuncia por motivos personales. La noticia generó un inmediato repunte del dólar, que escaló casi nueve pesos en su valor, para luego cerrar sus operaciones más líquidas con un alza de $4,9, alcanzando los $970,7.

Jorge Tolosa, de Vector Capital, señaló que "la reacción inicial fue un salto del dólar alrededor de $10" y que, si bien la bolsa no mostró mayores variaciones, el volumen de transacciones se ralentizó considerablemente.

La principal razón de la volatilidad, coinciden los expertos, es la incertidumbre sobre quién reemplazará a Marcel en un momento clave para las finanzas del país.

Rodrigo Castillo, director general de BeFX, subrayó la "ansiedad" del mercado por conocer al sucesor, destacando que el "tono" del nuevo ministro es de vital importancia, especialmente tras el reciente reporte sobre el nivel de endeudamiento que enfrenta Chile.

El mercado ahora se mantiene a la espera del nombramiento que definirá la dirección económica del gobierno en sus últimos meses.

PURANOTICIA