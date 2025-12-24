Cámara Nacional de Comercio proyecta que las ventas navideñas crecerán 3%: "Es positivo, pero no es lo que esperábamos"

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, analizó el escenario del comercio previo a la Navidad y proyectó que las ventas durante esta festividad crecerán 3%.

En conversación con radio Pauta, el dirigente gremial explicó que diciembre sigue siendo el mes más relevante para el comercio, concentrando cerca del 13% de las ventas anuales.

Pese a ello, reconoció que este año el contexto económico y coyuntural ha moderado las proyecciones. “Estamos proyectando un crecimiento cercano al 3% en ventas, que es positivo, pero no es lo que esperábamos”, indicó.

El presidente de la CNC apuntó a que uno de los factores que incidió negativamente fue el feriado por el domingo electoral del 14 de diciembre. “Tuvimos pérdidas que estimamos entre los 144 y 168 mil millones de pesos, lo que sin duda va a afectar el balance final del mes”, añadió.

Asimismo, afirmó que el comercio “es un termómetro muy real de lo que pasa con el bolsillo de los chilenos” y señalo que hoy se observa un consumidor más prudente frente a escenarios de incertidumbre.

En cuanto a la época navideña, Pakomio detalló que los productos más demandados siguen siendo vestuario, artículos de cuidado personal, juguetes, calzado y tecnología, con un consumo que se mantiene transversal gracias al acceso a distintos medios de pago y sistemas de financiamiento.

Respecto a las proyecciones para 2026, el presidente de la CNC aseguró que las proyecciones son cautas, considerando que no se contará con el impulso del turismo de compras argentino y teniendo en cuenta que persisten desafíos en materia de seguridad y comercio ambulante.

PURANOTICIA