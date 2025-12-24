Corfo descarta "opacidad" en el acuerdo de explotación de litio entre Codelco y SQM

El vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), José Miguel Benavente, descartó "opacidad" en el acuerdo por la explotación de litio entre Codelco y SQM.

En conversación con Cooperativa, el directivo afirmó que “el tema de la opacidad, por supuesto que no hay, porque todos los actos que nosotros hacemos como Corfo -que es una institución pública- están regidos por Contraloría. Por lo tanto, está encima de nosotros y hace un seguimiento muy acucioso, como ustedes se habrán dado cuenta, particularmente con los contratos”.

En esta línea, explicó que "todos estos contratos fueron públicos, incluidos sus borradores en el proceso de la consulta indígena. No solamente se los entregamos a las comunidades, sino que también eran públicos para todo el mundo”.

“Desde el punto de vista de lo que concierne a Corfo en el lado público, todo eso está transparente y siguen los procedimientos”, añadió.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo señaló que Codelco y SQM “tienen algunos elementos de privacidad con respecto a cierta información, porque (de lo contrario) puede afectar de alguna manera los mercados internacionales. Sobre todo, en la valoración de SQM, que no solamente se transa en la bolsa chilena, sino en las bolsas internacionales”.

“Independientemente de la propiedad de Codelco, que es una empresa pública, hay ciertas acciones que obviamente tienen que ser privadas, porque si no lo fueran, de alguna manera alteraría (el mercado) y esto generaría información privilegiada”, precisó.

Benavente aseguró que la sociedad "ya está creada" por Codelco para erigir la Minera Tarar a fin de explotar litio en el Salar de Atacama.

"Tarar se fusionará con SQM y se transformará en una sola empresa, en la cual tienen que definir los directores y un sinnúmero de elementos legales. Pero, principalmente, en esa empresa nueva, Codelco tendrá el control del 50,1% y SQM el 49,9%", indicó.

"Es un proceso continuo que, por lo pronto, modifica -en el fondo- la constitución de SQM, donde nosotros (como Corfo) tenemos un vínculo con la minera a través del contrato actual, que tiene que compensar a esta empresa nueva con Codelco, que controlará el 49,9% hasta el año 2030", sostuvo.

PURANOTICIA