Presidente ejecutivo del Consejo Minero calificó como "una estupenda noticia para el país" el alza en el precio del cobre

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, se refirió a las alzas en el precio del cobre y el récord alcanzado de 12 mil dólares por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres.

En conversación con Tele13 Radio, el directivo comparó esta situación con el súper ciclo del cobre de 2010 y 2014, y afirmó que “debemos estar un 10% arriba de eso. Es muy extraordinario. Es un precio muy bueno que no se ha visto históricamente, que tiene como consecuencia básica una estupenda noticia para el país”.

“Esto impacta directamente en la recaudación, sobre todo, porque el royalty que aprobó el congreso durante este gobierno tiene una fórmula en la cual la tasa se ve incrementada en la medida que el margen operacional sube, y el margen operacional sube en parte importante cuando tienes este tipo de precios”, añadió.

El líder del Consejo Minero explicó que “las razones que justifican unos precios altos son de dos tipos. La primera, hay algunos elementos estructurales de la demanda que están derivados de electromovilidad, energías limpias, data center, urbanización”.

“Todo ese proceso ha llevado a un incremento constante de la demanda, que sienta unas bases sólidas para afirmar que vamos a tener una buena demanda”, precisó.

Asimismo, detalló que este año “se produjeron dos coyunturas o situaciones que han incrementado. La primera, accidentes en tres yacimientos mineros. Hubo en República Democrática del Congo, en Indonesia y en Chile, y esto significa que vamos a tener probablemente entre 1,5% y 2% menos de producción. Entonces, con una demanda sólida que viene creciendo más o menos a esa tasa, cuando te disminuye 1,5 tiene un impacto”.

Además, apuntó a los efectos de la discusión de los aranceles de Estados Unidos. “Esto llevó a que el mercado norteamericano se sobrestoqueara de cobre, porque tenía la expectativa de que con tarifas iba a tener un cobre más caro”, indicó.

“No se aplicaron tarifas, pero ya había se había comprado y eso produjo que tuvieran mayores inventarios en Estados Unidos, una cierta escasez de inventario en el resto del mundo. Esto es transitorio, no sabemos, pero no hay indicios de que vamos a tener una revisión del tema tarifario”, complementó.

