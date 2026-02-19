Red de WOM llega a Rapa Nui para fortalecer la integración digital de sus habitantes con tecnología de alta velocidad

WOM mantiene firme su compromiso con el Proyecto 5G, alcanzando un nuevo hito en el despliegue de su red en los lugares más remotos y extremos del país. En este contexto, la operadora que cuenta con más de 6.300 antenas propias, anuncia la llegada de su señal a Rapa Nui, la que brinda conectividad en el punto más alejado del territorio nacional, a más de 3.500 kilómetros de Chile continental.

La nueva antena fortalece la integración digital de sus habitantes gracias a su tecnología de alta velocidad y brindará acceso a internet para los turistas que visitan la isla cada año. Cabe destacar, que próximamente la antena contará con tecnología 5G, lo que permitirá una mayor velocidad de navegación y menor latencia.

Asimismo, la instalación de infraestructura digital de WOM en la isla, fortalece la cobertura y la calidad de los servicios móviles en una zona de alto valor por su geografía, su historia y su patrimonio ancestral. Además, el acceso a internet va en directo beneficio de las comunidades, sus escuelas, el desarrollo de actividades productivas, su centro de investigación, entre otros servicios.

“Nuestra llegada Rapa Nui es una señal concreta de nuestro propósito de conectar a todas las personas en el país. Estamos orgullosos de contar con un equipo de alto desempeño, quienes han sido capaces de llevar nuestra red a sectores donde la geografía nos ha impuesto grandes desafíos”, destaca María Paz Cerda, Chief Corporate Affairs Officer de WOM.

A lo anterior, la ejecutiva agrega que “Este hito, no solo amplía el acceso a servicios digitales, sino también, promueve la integración territorial y contribuye al desarrollo sostenible del país”.

La antena ubicada en Rapa Nui se suma a otras lugares icónicos que forman parte de las 366 Localidades Obligatorias del Proyecto 5G, entre las que destacan: Punta Dungeness, Territorio Chileno Antártico, Tierra del Fuego, entre otras.

La llegada de WOM a Rapa Nui confirma el propósito de la compañía por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile y con ello, disminuir la brecha digital. Con más de 6.300 antenas propias, WOM llega más lejos para estar más cerca, posicionándose como uno de los operadores con mayor cobertura a nivel nacional.

¿QUÉ ES UNA "LOCALIDAD OBLIGATORIA"?

Una Localidad Obligatoria es una zona específica del país que el Estado define como prioritaria para recibir conectividad móvil, y cuya cobertura es una obligación legal para las empresas que se adjudican una licitación de telecomunicaciones.

Estas zonas, corresponden a sectores con los que el Estado de Chile asegura que el acceso a conectividad no se concentre solo en grandes ciudades, sino que también, llegue a localidades rurales, aisladas o con menor acceso.

Las 366 localidades adjudicadas por WOM son parte del compromiso social del Proyecto 5G, teniendo como objetivo reducir la brecha digital y garantizar que la conectividad contribuya directamente en la educación, salud, seguridad y desarrollo económico local.

HABILIDADES DIGITALES: REDUCIENDO LA BRECHA DIGITAL

Las habilidades digitales, desde la programación hasta el uso de la inteligencia artificial, se han convertido en conocimientos de alto valor para el desarrollo académico, profesional y laboral. En el marco de su programa Escuelas Conectadas, WOM ya ha capacitado a más de 500 profesores y estudiantes de pedagogía, con el propósito de apoyar la transformación tecnológica de los establecimientos educativos y promover nuevos conocimientos digitales hacia los estudiantes.

En el marco de este mismo programa, más de 100 docentes y equipos administrativos de los establecimientos ‘Aldea Educativa’ y ‘Liceo Lorenzo Baeza Vega’ de Rapa Nui participaron de un taller de capacitación en habilidades digitales e inteligencia artificial desarrollado junto a NivelA, adquiriendo herramientas clave para potenciar la educación y la gestión escolar en la comunidad Rapanui.

Este hito forma parte del compromiso de WOM en seguir democratizando aún más la conectividad y también en contribuir con más acceso al conocimiento. Estos programas buscan abrir las puertas a nuevas oportunidades a través de la tecnología y emparejar la educación digital.

