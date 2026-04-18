Pulso Ciudadano: Un 43% de los chilenos cree que rebaja de impuesto a empresas no ayudará a crecer

La última encuesta Panel Ciudadano-UDD arrojó que una mayoría (61%) vio, escuchó o se informó sobre la cadena nacional del Presidente José Antonio Kast por el proyecto de reconstrucción nacional, versus una minoría (39%) que no lo hizo.

Según publica El Mercurio, los encuestadores consultaron sobre aspectos específicos del proyecto, entre ellos uno de los que más discusión genera: la disminución del impuesto a las empresas de un 27% a un 23%, en un plazo de cuatro años.

Parte de la oposición ha convertido esa rebaja en un “caballito de batalla”, al afirmar que constituye un “beneficio” para los “ricos”, en momentos en que el alza de los combustibles y de otros productos golpea a sectores medios y modestos.

En concreto, a los entrevistados se les preguntó si la merma impositiva a las empresas ayudará a acelerar la inversión y el crecimiento económico. Frente a ello, una mayoría (43%) consideró que esa medida “no contribuirá”. Por el contrario, un 37% estimó que “sí contribuirá” a ese propósito.

Se midió también el acuerdo o el desacuerdo con esa rebaja a las empresas, antes y después de la cadena nacional. Los resultados indican que el mensaje del mandatario incidió escasamente en ese punto.

De hecho, el 31% de apoyo a la medida (previo al mensaje) pasó a un 33% después de la intervención del jefe de Estado. A la vez, la desaprobación en ese punto varió del 56% al 53%, antes y luego del discurso.

La encuesta indagó igualmente sobre el respaldo a otra acción que incluye el proyecto de ley: eliminar las contribuciones a la primera vivienda para las personas mayores de 65 años.

A diferencia de la rebaja de impuestos a la empresa, el fin de las contribuciones para ese grupo etario goza de un amplio respaldo, según el estudio: un 72% la apoya, mientras que solo un 18% la rechaza. Un 10%, en tanto, optó por la alternativa “no sabe”.

El estudio inquirió también por el descuento tributario de un 15% para las empresas que contraten trabajadores con sueldos de entre $545 mil y $838 mil. Ante la consulta, un 47% dijo estar de acuerdo, mientras que un 35% contestó en sentido contrario.

La propuesta presidencial de eliminar el IVA a la venta de viviendas nuevas por 12 meses también fue aquilatada. Únicamente el 13% se mostró en contra de la iniciativa. Una aplastante mayoría, (75%), en cambio, la respaldó.

MINORÍA PESIMISTA

Otra pregunta apuntó a la opción de suspender por cuatro años el ingreso de nuevas universidades a la gratuidad: un 56% se mostró en desacuerdo, mientras que el 32% la apoyó.

Ese punto del proyecto, sin embargo, está en estudio, como precisó este viernes el ministro Segpres José García.

El sondeó calibró asimismo las expectativas de las personas en relación con materias vinculadas con la economía del país. En ese marco, la encuestadora midió la percepción sobre la posibilidad de que el Gobierno cumpla algunos objetivos específicos trazados por el Presidente.

En concreto, se preguntó si son o no alcanzables las metas de bajar el desempleo a un 6,5%, de aquí a 2030, y de crecer a un ritmo de 4% anual.

El grueso de los consultados estima que esos propósitos son “difíciles, pero posibles” (50%) o, derechamente, “alcanzables” (19%). El 22%, en cambio, afirmó que son “imposibles de alcanzar”.

PURANOTICIA