Proyectan fuerte caída del dólar si José Antonio Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

Bloomberg publicó una nota titulada “Guía para operadores sobre cómo desenvolverse en las elecciones generales de Chile”, donde proyectan una fuerte caída del dólar si el candidato José Antonio Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”.

Según consignó La Tercera, el medio de comunicación sostuvo que los inversionistas llevan meses celebrando el liderazgo de José Antonio Kast sobre Jeannette Jara en segunda vuelta.

“Una victoria de la derecha ya está descontada en el precio de las elecciones; lo que no se ha descontado es el control del Congreso”, afirmó a la agencia especializada Ning Sun, estratega sénior de mercados emergentes de State Street Markets en Boston.

Y afirman que “si Jara obtiene más del 35% de los votos, se reducen las probabilidades de una victoria arrolladora de la derecha en el Congreso”.

Además, Bloomberg aseveró que, si Kast llega a la segunda vuelta con una posición sólida, la moneda chilena podría apreciarse alrededor de $30 por dólar -hacia un tipo de cambio cercano a $900- y el índice bursátil de referencia podría sumar otros 1.000 puntos o más -superando los 10.500 puntos-, según analistas de firmas como Bank of America y Deutsche Bank.

“Las encuestas de las últimas semanas han mostrado un creciente apoyo al libertario Johannes Kaiser. Algunas ganancias del mercado podrían revertirse si Kaiser, una figura más bien marginal de la derecha, avanza”, dice la nota.

Asimismo, argumentaron que, si bien los mercados recibirían con agrado un buen resultado para los candidatos de derecha, con el peso posiblemente acercándose a los $900 por dólar, mucho dependerá de las prioridades de Kast y de cómo interactúe con otros partidos para impulsar su agenda, afirmó Benito Berber, economista jefe para las Américas de Natixis.

En el caso de la renta fija, desde su máximo en abril los bonos soberanos chilenos han reducido su diferencial con los bonos del Tesoro estadounidense en 45 puntos básicos, y los swaps de incumplimiento crediticio han caído alrededor de 15 puntos básicos.

“Seguimos recomendando aumentar las posiciones en bonos con vencimiento a 2-3 años”, escribieron los estrategas de Deutsche Bank.

Junto con ello, prevén que la moneda se aprecie hasta los $910 pesos a finales de año. Pero si Kast y Jara llegan a la segunda vuelta, el peso podría incluso apreciarse hasta cerca de $880 en los próximos tres meses, señaló Deutsche Bank.

