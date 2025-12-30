Presidente del directorio de Codelco asegura que acuerdo directo con NovaAndino suma US$12 mil millones extra al Estado

El presidente del directorio de Codelco y de Nova Andino Litio, Máximo Pacheco, detalló la nueva sociedad NovaAndino Litio, luego que se materializara el acuerdo entre la cuprífera estatal y SQM para la explotación del mineral en el Salar de Atacama, y las expectativas de la alianza.

En diálogo con T13 Radio, el ejecutivo reveló los temores si el acuerdo no se concretaba: “Cuando uno quiere liderar proyectos como este, uno no puede pensar en ese escenario, porque eso desanima, desmotiva, y al final se pierde energía. Y en eso creo que el Presidente fue muy importante, porque siempre fue un soporte tanto internacional como también nacional”.

“Evidentemente, en todos los foros internacionales en que participaba destacaba la importancia de nuestro país en la geopolítica del mundo de hoy. Lo que sí sé es que el Presidente siempre destacó que, en el mundo de los minerales, donde los minerales hoy día ya dejaron de ser metales, los minerales hoy día son geopolítica”, dijo.

“Y si no basta ver todas las conversaciones y discusiones y la atención comercial que hay entre China y Estados Unidos por los minerales, la tensión que se ha generado en las conversaciones del presidente Trump con Zelensky, cuando se plantea el tema de las tierras raras”, complementó Pacheco.

Consultado por el proceso para la concreción de la asociación entre ambas firmas y las críticas que ha recibido el acuerdo, el líder de Codelco sostuvo que “tengo el informe de evaluación económica, que no ha sido público, hecho por Claudio Bonilla, PhD, profesor titular de la Universidad de Chile, y Francisco Marcet, profesor asociado de la Universidad de Chile, ambos economistas muy destacados, con el informe que hicieron para nosotros sobre el acuerdo Codelco-SQM para explotar litio en el Salar de Atacama”.

“¿Qué es lo que dice este informe? Dice básicamente que las principales ventajas del acuerdo son la ventaja informacional, la ventaja de eliminar y reducir la incertidumbre productiva y tecnológica, la ventaja de no exponer a la empresa a una tramitación de permisos que demorarían años adicionales, aumentando el valle productivo y el hecho de que en este mercado del litio hay muy pocos competidores”, explicó.

“Señala también Bonilla en su informe el riesgo de la continuidad operacional. Y señala para las conclusiones que este acuerdo maximiza el valor económico para el Estado de Chile, y eso significa 12 mil millones de dólares más que si hubiésemos licitado. Porque reduce los riesgos asociados a los retrasos, litigio y pérdida de ingreso, aprovecha activos estratégicos, logra alinear los incentivos hacia una explotación sostenible y también recorre la bibliografía que hay en el mundo”, agrega.

En cuanto a los cuestionamientos de la firma china Tianqi, que es dueña del 22% de SQM, frente al acuerdo, Pacheco remarcó que “yo quiero apostar a que tenemos un tremendo negocio. Tenemos un negocio que crea un inmenso valor. Este negocio que tenemos entre manos crea un valor de 40 mil o 50 mil millones de dólares para el país, de los cuales entre 70% y 85% es para el Estado de Chile, a través del arriendo de la Corfo, el royalty, los pagos de impuestos de primera categoría y finalmente las utilidades de Codelco”.

“Entonces, yo creo que esto, claramente, se va a cerrar como capítulo, y para la historia va a quedar que tuvimos tres años en que tuvimos que transpirar la camiseta, en que tuvimos que trabajar muy duro, probablemente, como se lo dije, lo más difícil y complejo que he hecho en mi vida profesional, he dedicado 50 años a dirigir y conducir empresas. Y hoy día hay un hecho, ya llegamos, aterrizamos y llegamos a puerto”, finalizó Máximo Pacheco.

PURANOTICIA