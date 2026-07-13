Presidente de SalmonChile advierte impacto ante posible arancel de EE.UU.: "Afecta a cientos de pequeñas y medianas empresas"

El presidente de SalmonChile, Patricio Melero, abordó el impacto del posible arancel de Estados Unidos a productos chilenos, pasando del 10% al 12,5%.

En conversación con Agricultura, el exministro del Trabajo señaló que durante una audiencia con el representante comercial de Estados Unidos (USTR) pudieron expresar "nuestra disconformidad con esta alza y dimos los argumentos de por qué nos parecía que en el caso del salmón chileno un alza de este tipo no se justifica".

En esta línea, sostuvo que “Estados Unidos no produce salmón. El 80% del salmón que se consume en Estados Unidos es importado y de entre ese cerca del 50% proviene de Chile”.

“Le dijimos a los norteamericanos: ¿para qué nos aplican un arancel si nosotros no competimos? Ustedes no producen salmón”, agregó.

En cuanto a las consecuencias de la medida, Melero afirmó que “Chile hasta enero del año pasado pagaba cero, no pagábamos ni un peso. Hoy día esto está impactando entre 500 y 700 millones de dólares, nada más que el alza del 10%”, señaló.

“Exportamos 2.600 millones de dólares a Estados Unidos. Si aplica un 2,5 más, estamos hablando de una porrada más de millones de dólares”, advirtió.

Finalmente, el presidente de SalmonChile aseguró que la sobretasa "genera inflación, genera más costos. Nada bueno, porque usted encarece sin necesidad el desarrollo y la cadena productiva y afecta a cientos de pequeñas y medianas empresas que son grandes proveedores, además de la industria del salmón: transportistas, productores de alimentos, en fin, todo el mundo veterinario que está en torno a esta actividad”.

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