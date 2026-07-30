Fontaine reitera que no está en los planes privatizar Codelco y afirma que el objetivo es que la estatal "recupere su liderazgo"

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, descartó que el plan de recuperación de la minera estatal contemple una eventual privatización, esto tras el debate que abrió el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

A través de una publicación en su cuenta de X, afirmó que “como he dicho desde que asumí, nuestro plan de recuperación de Codelco no incluye ninguna privatización”.

El ejecutivo agregó que “muchas empresas estatales se han abierto a la bolsa para conseguir capital privado mientras el Estado continúa administrando, pero no estamos en esa idea”.

"Nuestro objetivo es que Codelco recupere su liderazgo, para lo cual debemos ordenar la casa con más seguridad y transparencia, mejorar sus flujos con mejores formas de operar y menores costos, priorizar inversiones, evaluar la venta de activos para disponer de más fondos para invertir y ampliar las alianzas público-privadas", sostuvo.

La publicación de Fontaine se da en medio de la discusión generada por distintas propuestas sobre el futuro financiero de Codelco, marcada por sus niveles de endeudamiento, la necesidad de nuevas inversiones y los desafíos para aumentar su producción.

El debate sobre la privatización de la cuprífera como solución la inició el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien planteó -en entrevista con La Tercera- que, tras la aprobación de la megarreforma “lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”.

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