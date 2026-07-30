Presidenta de la CPC cree que es "políticamente imposible" pensar en una privatización de Codelco

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, descartó que una privatización de Codelco sea una alternativa viable y planteó que el camino para fortalecer la estatal pasa por ampliar las alianzas con empresas privadas nacionales e internacionales.

“Yo la verdad lo veo como un debate un poco artificial en el sentido de que creo que es políticamente imposible pensar en una privatización de Codelco”, comentó la líder gremial en entrevista con radio Agricultura.

Para Jiménez el camino recomendado para la cuprífera “es seguir buscando alianzas con el mundo privado, con empresas nacionales e internacionales, es un camino positivo y es, insisto, no es distinto de lo que se ha hecho en el pasado”.

Para la presidenta de la CPC, Codelco “amerita una ingeniería mayor desde el punto de vista de su gestión”, coincidiendo con el diagnóstico del presidente de la estatal, Bernardo Fontaine.

La líder de la CPC se mostró favorable a incorporar inversión privada en empresas del Estado, entre ellas Codelco, en un debate que también ha sido planteado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al señalar que no descarta asociaciones con capitales privados.

“Yo creo que es una discusión generalizada del Estado, donde hemos sabido de que tiene entre sus activos pertenencias que hoy día no se ocupan, que no tienen ningún rol social que cumplir y, por lo tanto, poder allegar recursos de esa forma me parece que va en el camino correcto”, afirmó.

En la entrevista se refirió, además, al impuesto del 12,5% de Estados Unidos a los productos chilenos: “Efectivamente no es una buena noticia, pero yo no lo tomaría como un castigo hacia Chile. Esta es una decisión que toma la administración del Presidente Trump en forma bastante universal y hoy día estamos en un proceso de negociación, donde lo que hay que buscar, desde todos los sectores públicos y privados, es negociar mayores exenciones”, dijo.

“Hoy día hay algunos productos que están exentos, como el cobre, el litio, las paltas, pero evidentemente lo que queremos es ampliar esa canasta para que la mayor cantidad de nuestras exportaciones pueda ingresar con aranceles, ojalá cero, a Estados Unidos”, finalizó.

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