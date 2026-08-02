Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura rechaza arancel de Estados Unidos: "Nos resta competitividad"

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, se refirió al arancel de 12,5% anunciado por Estados Unidos para las importaciones desde Chile.

En conversación con Radio Bío Bío, Walker manifestó que "perdemos competitividad. Un 12,5% de aranceles es muy alto en un negocio que aspira a tener una rentabilidad del 8%; nos resta competitividad. Aumenta la cadena de costo de los productos; los precios al consumidor aumentan, porque todos los costos, en definitiva, se traspasan a precios".

"Al subir los precios, se produce menor demanda. Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial, un socio muy importante. Esto nos resta competitividad en el 40% de los productos que nosotros exportamos a Estados Unidos. Y eso no es bueno para la agricultura chilena. Los productos que van a Estados Unidos sí afectan en forma muy importante la rentabilidad del agricultor, en un negocio que siempre ha sido muy estrecho", indicó.

En cuanto a las ONG chilenas que denunciaron trabajo forzoso, el presidente del SNA dijo que "denota un desconocimiento muy profundo del proceso productivo chileno. Nosotros hace muchos años implementamos las buenas prácticas agrícolas, que dicen relación con proteger la higiene y la seguridad de los trabajadores: capacitaciones, charlas de derecho a saber para los trabajadores, el uso de bloqueadores, de gafas, de jockeys, de la ropa apropiada, todas las certificaciones que tenemos para aplicar plaguicidas".

"Nos ha costado 30 años conquistar el metro cuadrado de la góndola de un supermercado de Nueva York y lo hemos logrado mucho antes que otros países, porque hemos hecho las cosas bien. Nosotros estamos sujetos a muchas certificaciones para exportar a un supermercado de Estados Unidos; necesitamos demostrar las buenas prácticas laborales, la huella de agua, la huella de carbono. Chile tiene productos inocuos, de muy buena trazabilidad, de muy buena calidad, de muy buena condición", indicó.

Y añadió que "hay una seriedad en la agricultura chilena respecto de los estándares para producir alimentos muy altos. A nosotros los países del tercer mundo muchas veces nos exigen mucho más que a los países del primer mundo. La agricultura chilena en ese sentido ha sido un ejemplo. Creo que nos hace mucho daño".

Walker recalcó que "Chile cumple. Chile firmó un Tratado de Libre Comercio y Chile ha cumplido el Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos tiene un superávit comercial con Chile; los productos de Estados Unidos entran a Chile sin aranceles. Nosotros entramos a Estados Unidos con un arancel del 12,5%. Nosotros vamos a cumplir con un país amigo, con un país con el que tenemos una relación no solamente comercial, sino de intercambio técnico por años. Chile cumple y va a seguir cumpliendo".

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