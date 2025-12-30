Presidente de la Sonami califica el boom del precio del cobre como "una situación estructuralmente favorable"

El presidente de la Sociedad Nacional de la Minería (Sonami), Jorge Riesco, analizó en profundidad las causas del boom del precio del cobre y el futuro del sector minero.

El precio del mineral vive un momento histórico, superando la barrera de los cinco dólares por libra con proyecciones que apuntan incluso a los seis dólares.

En entrevista con radio Agricultura, el líder gremial confirmó el optimismo, pero lo fundamentó en razones de largo plazo. “Estos altos precios se fundamentan en algunas condiciones que se espera que se mantengan en el tiempo”, explicó, yendo más allá de los problemas puntuales de oferta.

El ejecutivo detalló los tres pilares que, según el análisis de la Sonami, sostendrán una demanda robusta en las próximas décadas. “En el largo plazo las condiciones de demanda se mantienen, y eso es muy importante”.

“Se mantiene una alta demanda producto de la transición energética, de la necesidad de más data centers para toda la revolución digital”, indicó. Y agregó un factor clave: “Especialmente con la reducción de la inteligencia artificial, lo que está necesitando más cobre, más cobre y más”.

A esto sumó el impulso de la electromovilidad, que requiere no solo cobre, sino también otros minerales como el litio y el cobalto. “Hay múltiples usos para no solo para la electrónica, para la construcción, para la electromovilidad, que hacen que países como el nuestro tengan una oportunidad única”, destacó.

Al ser consultado específicamente sobre la proyección de 6 dólares la libra, Riesco fue cauteloso. “¿Podemos llegar a valores de 6 dólares? Sí, estamos cerca, puede que sea puntualmente”, admitió. Sin embargo, lanzó una crítica advertencia.

“A nosotros tiene que preocuparnos que a esos precios también se viabilizan otros yacimientos en otras partes del mundo”, señaló, introduciendo el concepto de competencia global. Fue en este punto donde adoptó la metáfora usada por la conductora.

“Es cierto que se habla un poco, es bueno el término borrachera. Estamos ya pensando en la plata que se va a recaudar, a propósito del mayor precio, y lo que tenemos que hacer es, para no sufrir la borrachera, pensar que siempre se puede más”, reflexionó el presidente de la Sonami.

Riesco fue enfático al señalar que el precio récord del cobre no es suficiente por sí solo. “La minería no es sólo precios, sino que se necesitan ciertas condiciones adicionales para que haya inversiones y esas son las que hay que trabajar ahora”, afirmó.

Señaló que Chile ha ido perdiendo terreno en el aspecto institucional, citando como “malas señales” las discusiones pendientes sobre el Código de Minería y la ley SBAP. “Son malas ideas para afectar la institucionalidad”, sentenció.

Respecto a la carga tributaria, mencionó que el royalty “vino a elevar la carga tributaria total” y afecta especialmente a proyectos más pequeños. Su diagnóstico fue claro: necesitan recuperar mecanismos que permitan a los proyectos “rápidamente recuperar las inversiones”.

Complementó que “a la minería le suelten la rienda”. Y ejemplificó: “Denle un fast track para que no tengan que esperar cuatro años en sacar un estudio de impacto ambiental y permítanle entonces anticipar producciones. Eso es lo que tenemos que hacer”.

Concluyó con una visión global: “Estamos en una situación estructuralmente favorable”. Pero remarcó que el desafío es país: “Lo que tenemos que hacer nosotros como país es aprovechar… los recursos que tenemos, porque la naturaleza nos los dio”.

PURANOTICIA