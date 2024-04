Presidente de la CPC y caída de Chile en ranking de negocios: "Seguimos con incertezas para poder invertir"

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, comentó la fuerte caída que sufrió Chile en el ranking de negocios, cuyo análisis es elaborado por el prestigioso centro Economist Intelligence Unit (EIU).

En entrevista con Emol TV, explicó que esto “obedece a que seguimos hoy día en Chile con incertezas jurídicas para poder invertir”.

“Esta caída en el ranking refleja lo que ya sabíamos del año 2023, Chile no creció, las inversiones no crecen, entonces es una consecuencia de que ha habido políticas públicas que no han apuntado desde hace mucho rato a que realmente Chile tenga una mejor productividad y crecimiento económico que permita efectivamente abordar las políticas públicas”, dijo el presidente de la CPC.

Respecto a cómo revertir el negativo panorama, Mewes indicó que “lo más importante acá es que el proyecto que tiene que ver con los permisos sectoriales realmente avance y lo haga rápido. No podemos esperar dos años más entrampados en la burocracia del Estado y tenemos que realmente ser competitivos en cuanto a las permisología”.

De acuerdo con el análisis hecho por el centro Economist Intelligence Unit, Chile se mantuvo como el líder de América Latina, pero descendió ocho puestos, del 22 al 30, en la lista global de naciones que ofrecen condiciones favorables para invertir.

“Competimos contra el 88% del PIB mundial porque nuestros acuerdos comerciales nos han llevado a eso. En ese sentido, tenemos que tener todos los mecanismos que nos permitan en esa cancha competir de igual a igual. Y hoy día tenemos muchas trabas”, cerró Mewes.

