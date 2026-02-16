Presidente de Frutas de Chile descarta que la industria de las cerezas esté en peligro: "Llegó para quedarse"

El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, se refirió a la industria de las cerezas en el país, el tercer producto más exportado, y descartó que esté en peligro.

En conversación con Pulso, señaló que “ha sido bien desafiante, donde ha habido muchos factores en juego. La industria de la cereza chilena está entrando en un periodo de madurez, un negocio donde hay un gran volumen involucrado y donde se está entrando en un periodo en el cual las formas de enfrentar el negocio van madurando, en el sentido de que ya no es solamente el Año Nuevo chino, que era lo que siempre nos tenía tan preocupados, sino que ya son muchas las ocasiones en las cuales las cerezas se consumen”.

“Nuestra percepción es que la fruta este año estuvo mejor, su calidad fue mejor. En ese sentido, tanto productores como exportadores hicieron un buen trabajo. Pero el desafío más grande tiene que ver con la concentración", indicó.

En esta línea, explicó que "si uno analiza, a pesar de que este año hubo menos volumen total de fruta, el año pasado hubo 125 millones de cajas, este año hay 114 millones, hay 11 millones de cajas menos, y hubo menor concentración en China. A pesar de eso, si uno analiza semana por semana, todas las semanas, desde el principio de la temporada hasta el 20 de enero, llegó más fruta que el año pasado a China".

“En términos generales, lo que sí que podemos decir es que la temporada cerecera va a ser bastante similar a la temporada pasada”, precisó.

Y menciono que "si uno se va a China, el precio estuvo bastante similar al del año pasado. Se producen en dos efectos. El primero es esta curva semana a semana, en que yo diría puede ser un poco menor, tal vez, el precio promedio durante la mayoría de las semanas. Sin embargo, como la fruta fue de mejor calidad y de mayor tamaño, al comparar calidad con precio, podría estar muy similar al año pasado”.

El presidente de Frutas de Chile destacó que la cereza "es un producto extraordinario que tiene Chile, en el cual prácticamente tenemos el 100% del mercado. Por lo tanto, es una fruta que va a seguir entregando muchos retornos a Chile".

“La cereza llegó para quedarse y va a ser un importante producto, no solamente para la industria, sino que para el país”, resaltó.

(Imagen: Mundo Agro)

PURANOTICIA